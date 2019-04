European Lithium Limited

EANS-Adhoc: European Lithium Limited - Ausgabe von Aktien - ANHANG

-------------------------------------------------------------------------------- Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- kein Stichwort 23.04.2019 West Leederville - European Lithium Limited (ASX:EUR, FRA:PF8, VSE:ELI, NEX: EUR) (das Unternehmen) teilt mit, dass 3.378.545 voll einbezahlte Aktien (die Aktien) begeben wurden. Gemeinsam mit dieser Mitteilung wurde ein ausgefüllter Anhang 3B eingereicht. Mitteilung gemäß Abschnitt 708A(5)(e) des Corporations Act von 2001 In Bezug auf die Aktien teilt das Unternehmen gemäß Abschnitt 708A(5)(e) des Corporations Act 2001 (Cth) (das Gesetz) folgendes mit: 1. Die Aktien wurden ohne Offenlegung gemäß Teil 6D.2 des Gesetzes begeben; 2. Zum Zeitpunkt dieser Mitteilung ist das Unternehmen im Einklang mit Folgendem vorgegangen: (a) Bestimmungen von Kapitel 2M des Gesetzes in dem Maße, in dem sie auf das Unternehmen zutreffen; und (b) Abschnitt 674 des Gesetzes; und 3. Zum Zeitpunkt dieser Mitteilung sind keine Informationen offen zu legen, die ausgeschlossene Informationen (in Abschnitt 708A(7) des Gesetzes als Excluded Informationbezeichnet) darstellen, von denen Investoren und ihre Berater billigerweise annehmen können, sie in einem Offenlegungsdokument zu finden. - ENDE - Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung. Rückfragehinweis: Info@europeanlithium.com Ende der Mitteilung euro adhoc -------------------------------------------------------------------------------- Anhänge zur Meldung: ---------------------------------------------- http://resources.euroadhoc.com/documents/10207074/0/10294639/0/190424_Issue_of_Ordinary_Shares__-_Appendix_03B__Magna_Conversion_.pdf Emittent: European Lithium Limited 32 Harrogate Street A-WA6007 West Leederville Telefon: FAX: Email: katharina.loeckinger@europeanlithium.com WWW: www.europeanlithium.com ISIN: AU000000EUR7 Indizes: Börsen: Frankfurt, Wien Sprache: Deutsch

Original-Content von: European Lithium Limited, übermittelt durch news aktuell