Vertrauen und Sicherheit beim Ticketkauf - "Trusted Shops" zertifiziert den myticket Shop

Hamburg (ots)

Mit geprüfter Sicherheit fügt myticket einen weiteren Pluspunkt zu seinem Online-Angebot hinzu.

Mit Beginn des neuen Jahres erhielt der Ticketshop unter www.myticket.de seine Prüfung und Zertifizierung durch "Trusted Shops" und darf somit das Prüfsiegel "Trusted Shops Guarantee" auf seiner Website führen. Das Prüfunternehmen, das nach eigener Aussage "Europas führende Vertrauensmarke" ist, bescheinigt myticket damit eine umfassende Datensicherheit und einen umfangreichen Käuferschutz.

Der Onlinekauf gehört mittlerweile für viele Menschen zum täglichen Leben. Trotzdem bestehen bei Käufern Bedenken, weil die Übermittlung persönlicher Daten immer Teil des Kaufvorgangs am Computer ist. Insofern verwundert es nicht, dass auf Kundenseite eine Verunsicherung besteht, wenn persönliche Daten oder Zahldaten bei einem bisher ungeprüften Anbieter angegeben werden müssen. Für den Endnutzer ist es in den meisten Fällen unmöglich, zu erkennen, ob der Onlineshop sich und damit auch die Kundendaten bestmöglich gegen Missbrauch abgesichert hat.

"Trusted Shops" wirkt genau dieser Verunsicherung entgegen. Als Kernziel kommuniziert der in Köln ansässige Zertifizierer deshalb auch sehr einfach: "Onlineshopping sicherer machen". Mit einer umfangreichen Prüfung und - bei Bestehen - der Vergabe eines Siegels bescheinigt das seit 1999 tätige Unternehmen in erster Linie die strenge Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben zur Datensicherung und -speicherung. Kunden, die in einem zertifizierten Shop kaufen, können aber darüber hinaus auch auf anderen Bereichen höchste Sicherheit voraussetzen. So werden auch generelle Shopkriterien wie die transparente Nennung und Einhaltung von Preisen, Lieferzeiten und verfügbaren Zahlarten untersucht. Abrundend und ebenfalls als wichtiges Argument betrifft die Beurteilung auch die Handhabung von Rückgaben und die allgemeine Servicequalität vor und nach dem Kauf. Die Bewertungsmechanik von Trusted Shops bildet schlussendlich eine direkte Schnittstelle zwischen Kunde und Kunde. Erfahrungsberichte, auf tatsächliche Käufe geprüft, geben dem Nutzer Aufschluss darüber, ob Kaufvorgang und Service auch im tatsächlichen Tagesgeschäft überzeugen. Auch hier spricht das Kundenfeedback deutlich für myticket.

"Das Siegel bestätigt uns in unserer Arbeit", erklärt Moritz Schwenkow, CEO von myticket. "Seit wir das Ticketportal betreiben, achten wir besonders auf die Sicherheit aller Abläufe im Shop. Natürlich macht es für Kunden einen Unterschied, ob sie mit Bargeld beim Ticketshop an der Ecke bezahlen, oder ob sie uns im Shop ihre Kartendaten übermitteln. Dieser Verantwortung sind wir uns bewusst, und entsprechend sorgsam gehen wir auch damit um." Das kürzlich vergebene Siegel sieht Moritz Schwenkow deshalb auch als Absicherung für seine Kunden. Zweifel an der Sicherheit und an der Vor- und Nachsorge durch den Kundenservice müsse bei myticket niemand haben.

Mit der Zertifizierung gehört myticket mit dem Online-Ticketportal zu den aktuell mehr als 20.000 Onlineshops, denen das Siegel nach Prüfung der Sicherheit und des Käuferschutzes zuerkannt wurde.

Weitere Infos und Bewertungen unter: http://ots.de/gTuUC1

