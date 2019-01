TimeRide VR und myticket starten Zeitreise: Virtual Reality macht einen Besuch im Dresden der Barockzeit möglich

Dresden (ots) - TimeRide VR ist jetzt auch in Dresden: Das Erfolgskonzept aus Köln gibt es nun auch für die prägende Dresdner Barockepoche.

Seit dem 30.11.2018 laufen auch in Dresden die Uhren nicht mehr ausschließlich linear. Mit Unterstützung einer Virtual Reality Brille (VR) ist es Besuchern möglich, die Elbstadt vor 300 Jahren zu erleben.

Anders als bei bloßer Betrachtung von Bildern aus dieser Zeit lässt moderne Technik die Grenzen zwischen dem Ansehen und dem Erleben verschwinden, so dass Teilnehmer tatsächlich in die Welt der Vergangenheit um das Jahr 1719 eintauchen können.

In einer geführten Tour erfährt der Gast an insgesamt drei Stationen mehr zum Leben im Barock. Im Spiegelkabinett schlüpft er dank Augmented Reality in die Rolle unterschiedlicher barocker Figuren. Im Lichtspielhof werden spannende Eindrücke aus Alltagsszenen am Hof in kurzen Filmsequenzen präsentiert. Bei der dritten Station, der Virtual Reality Experience, begibt der Besucher sich komplett in die 300 Jahre zurückliegende Epoche. Durch den virtuellen Nachbau von Gebäuden, Straßenzügen und Stadtbewohnern, wird eine täuschend realistische Illusion geschaffen. Ein Erlebnis, das in Erinnerung bleibt.

Obwohl eine Virtual Reality Tour für das Dresdener Publikum etwas völlig Neues darstellt, war der Starterfolg mit den hohen Besucher- und Anfragezahlen bereits zu Beginn doch in gewisser Weise voraussehbar. "Wir haben viel Wissen aus Köln mitgebracht", so Jonas Rothe, Geschäftsführer der TimeRide GmbH. "In neun Monaten Produktionszeit, die insbesondere die historische Recherche sowie die konzeptionelle und technische Umsetzung der Ausstellung beinhaltet, haben wir ein spannendes und abwechslungsreiches Erlebnis für Einheimische und Touristen geschaffen. Mit viel Liebe zum Detail konnten so, wie in Köln auch, allein 3.000 Personen virtuell zum Leben erweckt werden."

Das Feedback ist in beiden Städten entsprechend gut. Moritz Schwenkow, Vorstand des exklusiven Ticketpartners myticket.de, kann das direkt aus den Verkaufszahlen ableiten: "Alleine TimeRide VR Köln wurde seit Eröffnung im Oktober 2017 mehr als 130.000 mal gebucht - das sind beeindruckende Zahlen. Für eine Stadt wie Dresden mit den vielen Highlights, die eine historische Tour für den Besucher bereithält, erwarten wir eine sehr ähnliche Resonanz."

Tickets für TimeRide VR können für beide Standorte über die offizielle Website und auf myticket.de gekauft werden. Ebenso können Besucher Eintrittskarten direkt vor Ort erwerben.

TimeRide VR Dresden: https://timeride.de/dresden/ TimeRide VR Köln: https://timeride.de/koeln/

