uhlsport GmbH

uhlsport schärft die Marke

Technisch. Modern. Innovativ. Der Balinger Teamsport- und Torwartspezialist präsentiert sich in einem markanten neuen Look

Balingen (ots)

uhlsport präsentiert zur neuen Bundesligasaison 2019/20 eine Schärfung seines Erscheinungsbildes. Mit neuen technischen Akzenten wird der klare und markante schwarz-weiß Look der Marke weiter ergänzt. Die technische Gestaltung ist Kern der neuen Digitalstrategie von uhlsport, bei der Materialien und Technologien klar erkennbar und emotional erlebbar sein sollen.

"Es war, ist und bleibt unser Anspruch, unseren Kunden eine einzigartige Produktwelt zu bieten und diese auf höchstem Niveau zu präsentieren. Mit unserem neuen Look & Feel im Netz setzen wir sowohl optisch als auch in Bezug auf die technischen Eigenschaften starke Zeichen", erklärt Melanie Steinhilber, Geschäftsführerin Marketing, Produktmanagement und IT bei uhlsport.

Wer künftig die Landing-Page von uhlsport im Netz besucht taucht direkt in eine faszinierende High-Tech-Welt ein. Zunächst richtet sich das Onlineangebot des Balinger Unternehmens ausschließlich an Torhüter. "Das digitale Angebot wurde grafisch und technisch auf ein neues Level gehoben und bietet Torhüterinnen und Torhütern eine einzigartige Informations- und Shoppingwelt die keinerlei Wünsche offenlässt", erläutert Melanie Merz, MarCom-Leiterin bei uhlsport den innovativen Auftritt.

In Kombination mit dem neuen Torwart-Blog, der allen Torhütern und Fußballinteressierten spannende Insights rund um die faszinierende Welt ihres Sports bietet, hat uhlsport nun auch im Netz ein Universum geschaffen, das Kunden auf eine digitale Reise mitnimmt und ein 360-Grad-Erlebnis anbietet. Stationär setzt uhlsport weiterhin auf die bestehende enge Zusammenarbeit mit dem Sportfachhandel.

"Vereine und Endkunden erleben nur beim Sportfachhandel eine direkte persönliche Betreuung. Deshalb bleiben für uns Kooperationen mit dem stationären Fachhandel - etwa in Form von Torwart- oder Teamsportabenden - weiterhin sehr wichtig", betont Dominik Solleder, Geschäftsführer Vertrieb bei uhlsport.

