Endlich wieder Bundesliga

Voller Vorfreude schickt uhlsport erstmals zwei Teams im Oberhaus und weit über 50 Torhüter in die neue Bundesliga-Saison 2019/2020

Balingen (ots)

Mit Fortuna Düsseldorf und Zweitliga-Meister Köln ist uhlsport 2019/2020 erstmals mit zwei Teams in der ersten Bundesliga vertreten. Von der 1. bis zur 3. Liga tragen weit über 50 Stamm- und Ersatzkeeper die Profi-Torwarthandschuhe von uhlsport.

Wenn am Freitagabend die neue Bundesligasaison 2019/2020 angepfiffen wird, sind in der 2. und 3. Liga bereits die ersten Spieltage absolviert. Voller Vorfreude blickt man bei uhlsport auf das deutsche Fußball-Oberhaus, wo am Samstag mit Fortuna Düsseldorf und dem 1. FC Köln gleich zwei Bundesligateams in uhlsport Trikots die neue Saison eröffnen.

Während Fortuna Düsseldorf mit einer furiosen Erstligasaison nach dem Wiederaufstieg 2018 und einer Ausbeute von 44 Punkten und Platz 10 den Klassenerhalt bereits frühzeitig gesichert hatte, feierte der 1. FC Köln mit der Meisterschaft in "Liga 2" und dem Aufstieg direkt im ersten Jahr mit uhlsport die Rückkehr in die Bundesliga!

Der 1. FC Magdeburg ist nach der Premeriensaison in der 2. Bundesliga 2018/2019 in der neuen Saison wieder in der 3. Liga am Start. Durch den großen Umbruch nach dem Abstieg gilt es für den Traditionsklub aus dem Team eine Einheit zu formen.

Zahlreiche Profi-Keeper stehen auch in der Saison 2019/2020 mit den uhlsport Torwarthandschuhen zwischen den Pfosten. Von der 1. bis zur 3. Liga gibt es dabei nur ein Ziel: die "Null" halten!

In der Bundesliga vertrauen Ausnahmekönner wie Oliver Baumann (TSG 1899 Hoffenheim), Lukas Hradecky (TSV Bayer 04 Leverkusen) oder Alexander Schwolow (SC Freiburg) auf die bewährte uhlsport-Technologie und werden für einen besonderen Saisonauftakt sorgen.

Ein Großteil der Top-Keeper in der 2. Bundesliga setzen auf die patentierten uhlsport Haftschäume und volle Kontrolle. Ron-Robert Zieler (Hannover 96), Daniel Heuer Fernandes (Hamburger SV), Christian Mathenia (1. FC Nürnberg) und viele weitere uhlsport Keeper werden um die vorderen Plätze kämpfen.

In der 3. Liga greifen u.a. Jasmin Fejzic (Eintracht Braunschweig), Markus Kolke (SV Hansa Rostock) und Maximilian Schulze Niehues (SC Preußen Münster) zu den uhlsport Torwarthandschuhen, um ihren Kasten sauber zu halten!

Eine Übersicht der uhlsport Teams und Profi-Torhüter sowie weitere spannende Fakten und Stories rund um die uhlsport Teams und Athleten, neue Technologien und vieles mehr gibt es auf dem neuen Blog (https://brand.uhlsport.com/)!

