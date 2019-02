ARD Das Erste

Drehende für den Thriller "Totenfieber" (AT) mit Nina Kunzendorf in der Hauptrolle

In der belgischen Hafenstadt Antwerpen wurden soeben die Dreharbeiten der von Titus Selge aufwendig inszenierten, außergewöhnlichen ARD-Degeto-Produktion "Totenfieber" (AT) beendet. Nina Kunzendorf verstrickt sich darin als Ellen Bouché auf der Suche nach ihrer vermeintlich verstorbenen Tochter Sarah (Paula Kroh) in ein undurchdringliches Geflecht aus rätselhaften Voodoo-Ritualen und mysteriösen Todesfällen. Gemeinsam mit dem eigenwilligen belgischen Polizisten Wouters (Steve Driesen) macht sie sich auf die gefährliche Suche nach Sarah - und nach einer Wahrheit, die nur schwer zu fassen ist ... Neben Nina Kunzendorf in der Hauptrolle spielten im deutsch-belgischen Cast Paula Kroh, Hilde De Baerdemaeker, Stella Kitoga, Steve Driesen, Steve Geerts u. v. a.

Zum Inhalt:

Unmittelbar nachdem Ellen Bouché (Nina Kunzendorf) die Leiche ihrer Tochter Sarah identifiziert hat, erhält sie eine unfassbare und folgenschwere SMS - einen Hilferuf von Sarah. Auch ihre Leiche ist plötzlich verschwunden. Entgegen aller Widerstände macht sich Ellen in Antwerpen auf die Suche nach ihr und trifft dabei auf den undurchsichtigen Kommissar Wouters. Die Recherche zieht das Duo immer tiefer in die Voodoo-Szene der Antwerpener Unterwelt; es gibt kein Zurück. Der lebensgefährliche Weg zur Lösung hat seinen Preis: Ellens beste Freundin stirbt auf mysteriöse Weise, doch Ellen gibt nicht auf. Ihr rational nicht fassbarer Verdacht erhärtet sich weiter: Ist Sarah noch am Leben und eine Gefangene des Voodoo?

"Totenfieber" (AT) ist eine Produktion der NFP* (Produzenten: Clemens Schaeffer, Gabriele Jung) im Auftrag der ARD Degeto für Das Erste. Die Redaktion verantworten Sascha Schwingel und Nadine Becker (beide ARD Degeto). Regie führte Titus Selge ("Unterwerfung") nach einem Drehbuch von Volker Führer. Gedreht wurde vom 15. Januar bis 16. Februar 2019 in Antwerpen.

