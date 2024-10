28 BLACK

28 Black Dennis Schröder Edition

Neuer Look für den beliebten Energy Drink, der unverwechselbare Ananas-Kokos-Geschmack bleibt

Bild-Infos

Download

Hamburg/Luxemburg (ots)

28 BLACK ist bekannt für seine Vielfalt an innovativen und hochwertigen Energy Drinks und steht für Geschmackserlebnisse ohne Kompromisse. Seit April 2024 begeistert die exklusive Dennis Schröder Edition die Fans - und das nicht nur durch den unverwechselbaren Ananas-Kokos-Geschmack, sondern auch durch Basketball-Superstar Dennis Schröder als Gesicht der Sonderedition.

Jetzt wird es noch auffälliger im Regal! Die Dennis Schröder Edition erstrahlt ab sofort in einem neuen, frischen Look mit türkisen Farbakzenten. Dieses auffällige Farbschema hebt die exklusive Sonderedition Dose visuell noch stärker hervor und macht sie zu einem absoluten Hingucker. Türkis, als Symbol für Frische und Energie, unterstreicht die tropische Geschmacksrichtung Ananas-Kokos perfekt und verleiht der Dose einen noch dynamischeren Look. Dadurch sorgt der Energy Drink für mehr Aufmerksamkeit am Point of Sale (POS). Egal, ob im 24er-Tray, 120er- oder 240er-Display - die 250 ml-Dose fällt ins Auge und ist ein Must-Have für Fans und Genießer.

Die exklusive Dennis Schröder Edition wird weiterhin von einer umfangreichen Marketingkampagne begleitet. Neben Samplings, POS-Maßnahmen und Online-Werbung wird die Kampagne vor allem über die Social Media Kanäle von Dennis Schröder und 28 BLACK gestützt. Zusätzlich gibt es ein deutschlandweites Deckelcode-Gewinnspiel, das für zusätzliche Kaufanreize sorgt.

Über 28 BLACK

28 BLACK wird in Deutschland über die CALIDRIS 28 Deutschland GmbH vertrieben. Die CALIDRIS 28 Deutschland GmbH gehört zum Unternehmensverbund der Splendid Drinks AG ( www.splendid-drinks.com).

28 BLACK, der Energy Drink ohne Taurin und ohne Konservierungsstoffe ist vegan, gluten- und laktosefrei. Die Produktpalette umfasst Sorten für jeden Geschmack - von klassisch über fruchtig-frisch bis hin zu sauer-prickelnd oder kalorien- und zuckerfrei. 28 BLACK überzeugt nicht nur geschmacklich, sondern auch optisch - die stylischen Dosen wurden für ihr unverwechselbares Design mit dem German Design Award in der Kategorie "Excellent Communications Design Packaging" ausgezeichnet.

Weitere Informationen zu 28 BLACK gibt es unter www.28black.com & @28black.

Original-Content von: 28 BLACK, übermittelt durch news aktuell