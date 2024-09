28 BLACK

28 Black zeigt nachhaltige Innovation mit Stil

28 Black Riesenposter mit Dennis Schröder werden zu stylischen Upcycling-Rucksäcken

Bald zu gewinnen!

Bild-Infos

Download

Hamburg-Luxemburg (ots)

Die beliebte Energy Drink Marke 28 BLACK setzt ein Zeichen für Nachhaltigkeit und Innovation: Nach der erfolgreichen Outdoor-Media-Kampagne mit Basketball-Superstar Dennis Schröder wurden die Riesenposter, die in verschiedenen deutschen Großstädten zu sehen waren, recycelt und in stylische Rucksäcke verwandelt. Damit zeigt 28 BLACK, dass Werbung nicht nur auffällig, sondern auch umweltbewusst sein kann. Diese Unikate spiegeln nicht nur einen modernen, urbanen Stil wider, sondern tragen auch eine klare Botschaft - Upcycling als innovativer und umweltfreundlicher Ansatz für das Recyceln von Werbematerialien.

Bald zu gewinnen: Limitierte 28 BLACK Rucksack Unikate

Als besonderes Highlight werden die limitierten Rucksäcke in Kürze an Fans und Konsumenten in Deutschland verlost. Mit der Verlosung gibt 28 BLACK seinen treuen Anhängern die Möglichkeit, nicht nur ein nachhaltiges und stylisches Accessoire zu gewinnen, sondern auch ein Stück der kreativen Kampagne zu besitzen. Die Details zur Verlosung werden demnächst auf den Social Media Kanälen von 28 BLACK bekanntgegeben - es lohnt sich also, vorbeizuschauen!

Kampagne mit Dennis Schröder und Design der Unikate

Die Outdoor-Kampagne mit Basketball-Superstar Dennis Schröder, die in großen deutschen Großstädten präsent war, erreichte Millionen von Menschen. Das Motiv, das Schröder mit einer 28 BLACK-Dose zeigte, stand im Mittelpunkt der Werbemaßnahmen und begeisterte Basketballfans sowie Konsumenten gleichermaßen. Dank der Upcycling-Initiative bleibt diese Kampagne nicht nur in Erinnerung, sondern hinterlässt auch einen positiven ökologischen Fußabdruck.

Über 28 BLACK

28 BLACK wird in Deutschland über die CALIDRIS 28 Deutschland GmbH vertrieben. Die CALIDRIS 28 Deutschland GmbH gehört zum Unternehmensverbund der Splendid Drinks AG ( www.splendid-drinks.com).

28 BLACK, der Energy Drink ohne Taurin und ohne Konservierungsstoffe ist vegan, gluten- und laktosefrei. Die Produktpalette umfasst Sorten für jeden Geschmack - von klassisch über fruchtig-frisch bis hin zu sauer-prickelnd oder kalorien- und zuckerfrei. 28 BLACK überzeugt nicht nur geschmacklich, sondern auch optisch - die stylischen Dosen wurden für ihr unverwechselbares Design mit dem German Design Award in der Kategorie "Excellent Communications Design Packaging" ausgezeichnet.

Weitere Informationen zu 28 BLACK gibt es unter www.28black.com & @28black.

Original-Content von: 28 BLACK, übermittelt durch news aktuell