28 BLACK startet Kooperationen im Sportbereich

Energy Drink 28 BLACK engagiert sich bei Hamburg Towers, FC Viktoria 1889 Berlin und SK Austria Klagenfurt

Luxemburg/Berlin (ots)

Zeitgleich mit der Lockerung der Coronabeschränkungen hat sich 28 BLACK entschieden, Partnerschaften im Sport-Bereich zu schmieden. Der Basketball-Bundesligist Hamburg Towers, der Drittligist FC Viktoria 1889 Berlin und der in der österreichischen Bundesliga spielende SK Austria Klagenfurt sind die drei Vereine, mit denen sich 28 BLACK künftig eine Zusammenarbeit gut vorstellen kann. Um herauszufinden, wie eine für alle Seiten lohnende Partnerschaft gestaltet werden kann, startet jetzt eine Testphase, die bis zum Saisonende dauert.

"Jetzt, wo die Menschen wieder verstärkt in die Stadien und Arenen können, um ihren Verein live zu unterstützen, ist ein guter Zeitpunkt, sich aktiv im Sportbereich zu engagieren", so Günter Thiel, CEO von Splendid Drinks und Energy Drink 28 BLACK. "Sport und Energie gehören zusammen und die Zielgruppe von 28 BLACK ist aktiv und offen für alle möglichen Arten von Sport. Da sind Basketball und Fußball ein guter Einstieg für uns - gerade auch in Österreich, wo wir gerade unsere Vertriebsaktivitäten ausweiten."

Präsenz erhält 28 BLACK mittels wahrnehmungsstarker Tools wie Trikotwerbung, Bandenwerbung oder als Presenter verschiedener Mediaformate. Durch die breite Streuung können viele Kontakte generiert und eine breite Zielgruppenansprache erreicht werden.

Über 28 BLACK

28 BLACK wird in Deutschland über die CALIDRIS 28 Deutschland GmbH vertrieben. Die CALIDRIS 28 Deutschland GmbH gehört zum Unternehmensverbund der Splendid Drinks AG (www.splendid-drinks.com).

28 BLACK, der andere Energy Drink, kommt ohne Taurin und Konservierungsstoffe aus und ist vegan, gluten- und laktosefrei. Die Produktpalette umfasst Sorten für jeden Geschmack - von klassisch über fruchtig-frisch bis hin zu sauer-prickelnd oder kalorien- und zuckerfrei. 28 BLACK überzeugt nicht nur geschmacklich, sondern auch optisch - die stylischen Dosen wurden für ihr unverwechselbares Design mit dem German Design Award in der Kategorie "Excellent Communications Design Packaging" ausgezeichnet.

