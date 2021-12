28 BLACK

Waiting for Santa 2021

28 BLACK startet mit Online-Adventskalender in den Dezember

Luxemburg/Berlin (ots)

Geschenke gibt es bei dem Energy Drink 28 BLACK schon vor Heiligabend. Denn was im letzten Jahr die Zeit bis Weihnachten für 28 BLACK Fans verschönerte, soll auch in diesem Jahr nicht fehlen: der Online-Adventskalender "Waiting for Santa".

Pünktlich ab dem 1. Dezember öffnet sich beim digitalen 28 BLACK Adventskalender täglich ein neues Türchen und lädt zur Teilnahme ein. Mit abwechslungsreichen Überraschungen rund um 28 BLACK sollten auch große Kinder die Zeit, bis Santa endlich kommt, gut überstehen.

Das Adventskalender-Gewinnspiel ist unter https://gewinnspiel.28black.com erreichbar und läuft bis zum 24.12.2021.

Über 28 BLACK

28 BLACK wird in Deutschland über die CALIDRIS 28 Deutschland GmbH vertrieben. Die CALIDRIS 28 Deutschland GmbH gehört zum Unternehmensverbund der Splendid Drinks AG (www.splendid-drinks.com).

28 BLACK, der andere Energy Drink, kommt ohne Taurin und Konservierungsstoffe aus und ist vegan, gluten- und laktosefrei. Die Produktpalette umfasst Sorten für jeden Geschmack - von klassisch über fruchtig-frisch bis hin zu sauer-prickelnd oder kalorien- und zuckerfrei. 28 BLACK überzeugt nicht nur geschmacklich, sondern auch optisch - die stylischen Dosen wurden für ihr unverwechselbares Design mit dem German Design Award in der Kategorie "Excellent Communications Design Packaging" ausgezeichnet.

Original-Content von: 28 BLACK, übermittelt durch news aktuell