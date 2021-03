28 BLACK

28 BLACK erfüllt Gamer-Wünsche: PlayStation®5 zu gewinnen

Luxemburg/Berlin (ots)

Heiß begehrt, doch nirgendwo zu haben - die Rede ist von der PlayStation®5. Noch immer ist die Konsole fast überall vergriffen und die Wartezeit entsprechend lang. Wer sich beim Run um die aktuell noch rare Konsole jedoch nicht länger gedulden will, hat die Möglichkeit sein Glück bei 28 BLACK zu versuchen. Der Energy Drink hat eine Ready To Play-Challenge gestartet, bei der es am Ende eine PlayStation®5 zu gewinnen gibt.

Um an der Challenge teilzunehmen, müssen zehn 28 BLACK Deckelcodes gesammelt und unter https://gewinnspiel.28black.com/ready-to-play/ eingegeben werden. Wer die Challenge bis zum 18.04.2021 meistert, kann dann mit etwas Glück die begehrte Next-Gen-Konsole gewinnen. Ebenfalls zu gewinnen gibt es fünfundfünfzig 4-Packs der neuen Sorte 28 BLACK Blood Orange, die seit Januar im Handel erhältlich ist.

Über 28 BLACK

28 BLACK wird in Deutschland über die CALIDRIS 28 Deutschland GmbH vertrieben. Die CALIDRIS 28 Deutschland GmbH gehört zum Unternehmensverbund der Splendid Drinks AG (www.splendid-drinks.com).

28 BLACK, der andere Energy Drink, kommt ohne Taurin und Konservierungsstoffe aus und ist vegan, gluten- und laktosefrei. Die Produktpalette umfasst Sorten für jeden Geschmack - von klassisch über fruchtig-frisch bis hin zu sauer-prickelnd oder kalorien- und zuckerfrei. 28 BLACK überzeugt nicht nur geschmacklich, sondern auch optisch - die stylischen Dosen wurden für ihr unverwechselbares Design mit dem German Design Award in der Kategorie "Excellent Communications Design Packaging" ausgezeichnet.

