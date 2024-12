Klarna

Last-Minute-Geschenkestress? Maximilian Mundt verrät, wie Sie entspannt durch die Weihnachtszeit kommen

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Eine aktuelle Umfrage* des KI-gestützten Zahlungsdienstleisters und Shopping-Assistenten Klarna zeigt: Fast ein Drittel (24 %) der Deutschen erledigt die Weihnachtseinkäufe erst in letzter Minute. Auch Schauspieler Maximilian Mundt gehört zu denjenigen, die sich erst kurz vor den Feiertagen auf die Suche machen:

"Ich bin ein krasser Last-Minute-Shopper", gibt er zu. Kein Problem, denn digitale Hilfsmittel wie das Preisvergleichstool in der Klarna App helfen, auch auf den letzten Drücker noch gute Deals zu finden. Eine beliebte Strategie: 44 % der Befragten nutzen Vergleichsportale, bevor sie etwas kaufen.

Überfüllte Geschäfte und leere Wunschlisten

Für Maximilian Mundt gibt es einen weiteren guten Grund, seine Weihnachtseinkäufe in der Klarna App zu erledigen: "Mit am stressigsten finde ich es, in überfüllte Geschäfte gehen zu müssen. Ich bin schnell überstimuliert und kaufe dann meistens gar nichts." Auf dem heimischen Sofa shoppt es sich entspannt und ohne lange Schlangen an der Kasse.

Aber was, wenn die Ideen für das richtige Geschenk fehlen? "Am schwierigsten ist es, wenn die Liebsten einfach keine Wünsche haben und einem nichts einfällt, womit man ihnen eine Freude bereiten könnte.", so Maximilian Mundt.

Die KI erledigt Ihre Weihnachtseinkäufe

Laut der Umfrage fühlen sich 22 % der deutschen Befragten gestresst von der Aufgabe, das richtige Geschenk für ihre Liebsten zu finden. Fast genauso viele, nämlich 21 %, geben an, dass ein KI-gestützter Einkaufsassistent die Geschenksuche für sie angenehmer gestalten würde.

Hier kommt der KI-Assistent von Klarna ins Spiel. In der Klarna App liefert er personalisierte Geschenkideen und die besten Preise schnell und einfach. Darüber hinaus ermöglicht Klarna eine transparente Übersicht über alle Einkäufe sowie flexible Zahlungsoptionen, die den Stress beim Geschenkekauf weiter reduzieren. So wird selbst für Last-Minute-Shopper wie Maximilian Mundt die Geschenkesuche zur entspannten Angelegenheit.

*Die Erkenntnisse aus Klarnas Verbraucherstudie wurden in Zusammenarbeit mit der Forschungsagentur Dynata erhoben. Befragt wurden im Oktober 2024 mindestens 1.000 Befragte in Deutschland.

Original-Content von: Klarna, übermittelt durch news aktuell