Institut für Arbeitsforschung und Organisationsberatung iafob deutschland

Jetzt Frühbucherrabatt sichern: "NextGen Workspace - Nachhaltige Strategien für die Zukunft der Arbeit" am 15. Oktober 2024 in Offenburg

Bild-Infos

Download

Sonthofen / Offenburg (ots)

Wie wirken sich Megatrends wie Künstliche Intelligenz, Nachhaltigkeit oder Gesundheit auf die Arbeitswelt aus? Und wie können Unternehmen den Arbeitsplatz gesund und zukunftsorientiert gestalten?

Darum geht es am 15. Oktober 2024 auf der Jahrestagung des Instituts für Arbeitsforschung und Organisationsberatung (iafob deutschland). In Offenburg (Schwarzwald) treffen sich Führungskräfte und Entscheider, die ihr Unternehmen in die Arbeitswelt der Zukunft begleiten wollen.

Mit dabei sind unter anderen:

Prof. Dr. Florian Kunze, der an der Universität Konstanz das Future of Work Lab Konstanz leitet. Er gehört zu den 40 führenden HR-Köpfen in Deutschland 2023 (ausgezeichnet durch das Personalmagazin) und ist international anerkannter wissenschaftlicher Experte zu den Themen Neue Arbeitswelt und Digitalisierung.

Bilal Zafar, 2023 der meistgesehene deutsche Speaker zu Künstlicher Intelligenz auf YouTube und erfolgreicher Gründer zweier Internet-Unternehmen. Mit einem seiner Startups trat er in der "Höhle der Löwen" auf.

Dr. Hannah Schade, promovierte Psychologin und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Leibniz-Institut für Arbeitsforschung an der TU Dortmund. Sie forschte u.a. zu den Auswirkungen von Homeoffice während der Corona-Pandemie auf das Wohlbefinden und die Produktivität von Beschäftigten.

Martin Haas, preisgekrönter Architekt, der unter anderem für das Unilever-Gebäude in der Hamburger Hafencity, das Ozeaneum in Stralsund oder die aus Lehm gebaute Alnatura-Firmenzentrale in Darmstadt verantwortlich zeichnet. Haas ist zudem Mitbegründer und Vizepräsident der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB).

Janna Hoppmann, Klima- und Organisationspsychologin sowie Gründerin von ClimateMind, der ersten Beratungs- und Weiterbildungsagentur für Klimapsychologie und -kommunikation im deutschsprachigen Raum. Hoppmann berät Führungskräfte, Unternehmen, NGOs und Parteien.

Außerdem dabei: Peter Bühler, Leiter des Facility-Managements bei MEIKO, Lutz Goerendt, Talent and Leadership Development bei der SICK AG, Kai Schniedergers, Global Strategic Account Manager bei Interface und Jannis Rutschmann, Gründer der newcon GmbH und Betreiber der Bewegungs-App "Shortbreak".

"Bereits seit 15 Jahren bringt die iafob-Jahrestagung Expert:innen aus Wissenschaft und Praxis mit Entscheidungs- und Projektverantwortlichen zusammen. Vorträge und Diskussionen hochkarätiger Speaker:innen vermitteln wichtige Erkenntnisse und Lösungsansätze für die BüroArbeitswelt von morgen", erläutert Arbeitspsychologe Dieter Boch, Geschäftsführer des iafob deutschland und Initiator der Jahrestagung.

Mehr als 1.000 Teilnehmende aus über 250 Unternehmen und Organisationen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz waren in den vergangenen Jahren bereits zu Gast.

Die diesjährige Jahrestagung findet im "Experience- und Konferenz-Center" des Hidden Champion MEIKO Group im baden-württembergischen Offenburg statt. Das weltweit tätige Unternehmen baut Hygienetechnik und Speiserestesysteme für Profis in der Gastrobranche, in Krankenhäusern und Industrie und ist in knapp 100 Ländern der Welt präsent. MEIKO lebt Nachhaltigkeit - und das seit der Gründung vor fast 100 Jahren.

"Damit ist MEIKO der ideale Gastgeber für unsere iafob-Jahrestagung, bei der sich das Thema Nachhaltigkeit durch nahezu alle Beiträge ziehen wird", so Dieter Boch.

Als Partner unterstützen Drees & Sommer, cosnova, JLL und das flexible.office.network. das diesjährige Programm des iafob deutschland und damit auch die Jahrestagung des Instituts. Medienpartner ist die Konradin Mediengruppe.

Über die Jahrestagung:

Jahrestagung 2024 des Instituts für Arbeitsforschung und Organisationsberatung

"NextGen Workspace - Nachhaltige Strategien für die Zukunft der Arbeit"

Wann: 15. Oktober 2024, 9.00 bis 17.30 Uhr

Wo: Offenburg (Schwarzwald), MEIKO Group, Experience- und Konferenz-Center

Programm und Anmeldung: https://iafob.de/jahrestagung-2024/

Noch bis zum 31. Juli 2024 gelten Frühbucherrabatte.

Hier kann die Programm-Broschüre heruntergeladen werden.

Über das iafob deutschland:

Das Institut für Arbeitsforschung und Organisationsberatung (iafob deutschland) ist ein Beratungsinstitut, das sich ganzheitlich mit der Gestaltung der Büro-Arbeitswelt auseinandersetzt. Über seine Arbeitsschwerpunkte ist es mit dem Institut für Arbeitsforschung und Organisationsberatung in Zürich verbunden, das 1997 von Prof. Dr. Dr. h. c. Eberhard Ulich, dem emeritierten Direktor des Instituts für Arbeitspsychologie an der ETH Zürich, gegründet wurde. Das iafob deutschland ist eine Netzwerkorganisation, die mit erfahrenen Netzwerkpartner:innen bundesweit Projekte bearbeitet und Unternehmen rund um die Arbeits-, Lern- und Führungskultur sowie Gestaltung von Arbeitsräumen berät.

Original-Content von: Institut für Arbeitsforschung und Organisationsberatung iafob deutschland, übermittelt durch news aktuell