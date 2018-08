Feierliches Opening des größten Showrooms für Laser und CNC-Maschinen in Mitteleuropa - EURAZIO in Modletice u Prahy

Prag (ots) - Das internationale Unternehmen 4ISP eröffnet am 6. September dieses Jahres feierlich das größte Verkaufs- und Vorführzentrum EURAZIO für Laser und CNC-Maschinen in Europa. Das einzigartige Zentrum EURAZIO bietet den Kunden die größte Auswahl an zur Vorführung und zum Testen von eigenen Materialien und Anwendungen bereitstehenden Lasern und CNC-Maschinen auf einer Fläche. Die Expansion verdankt das Unternehmen 4ISP nicht nur seiner gründlichen Strategie der Arbeitsvorführungen bei den einzelnen Maschinen, sondern auch seinen Lösungsvorschlägen für spezifische Betriebe, Auftragsmodifikationen, Implementierung in die Produktionsstraßen oder teilweisen robotischen Lösungen. Das feierliche Opening ist für sämtliche Kunden und diejenigen, die sich für diese Art von Maschinen interessieren, bestimmt. Der Vormittagsteil wird mit einer Pressekonferenz verbunden. Ferner werden die Arbeit mit den Maschinen sowie die entsprechende Materialverarbeitung vorgeführt. Durch den Nachmittag begleitet das führende tschechische Moderatoren-Paar Marek Eben a Tereza Kostková. Für den Abschluss ist ein Auftritt der Betr Bende & Band sowie der CM Gromba geplant. Sollten Sie keine Zeit für einen Besuch des feierlichen Openings EURAZIO am 6.9. 2018 haben, dann können Sie unseren Messestand mit einer Fläche von 600 m2 bei der deutschen Messe Euroblech besuchen, wo das Unternehmen 4ISP seine Maschinen ausstellen wird.

"Unser neues Zentrum EURAZIO bietet seinen Kunden einen Transfer vom Prager Flughafen oder Hauptbahnhof. Wir bieten komplexe ganztägige Maschinentests oder Schnelltests von 2 bis 3 Stunden. Der Kunde bekommt die Möglichkeit, seine eigenen Materialien und Anwendungen zu auszuprobieren," sagt Carl Fruth, Geschäftsführer der Gesellschaft 4ISP. "Für Interessenten bieten wir als Leistung zusätzliche Schulungen oder kostenlose telefonische Beratung für das Bedienpersonal der Maschinen, ferner dann normale sowie verlängerte Garantiefristen, On-Site-Service sowie einen NBD-Servicevertrag. Im EURAZIO werden die grundlegenden Modelle der Faserlaser für Metallschneiden (Lieferzeit 1 bis 3 Wochen) ausgestellt, die der Kunde an anderen Stellen in Europa lediglich vereinzelt anschauen kann," fügt Carl Fruth hinzu.

EURAZIO bietet die Möglichkeit, eigene Materialien an einzigartigen Maschinen zu testen, wie z. B. kombinierte Maschinen für Rohr- und Flächenmetallschneiden, Rohrschneidmaschinen für sehr kleine sowie sehr große Durchmesser von Metallwerkstoffen, Markierungsleser mit automatischem Vorschub für große Produktionsvolumen, Markierungslaser für Großformatmarkierung. Die Maschinenauswahl ist umfangreich, von Maschinen für Schulen und Hobbygebrauch bis zu Maschinen für die Industrieproduktion.

Zwtl.: Im EURAZIO kann man ferner sehen:

4 - 7 Modelle Faserlaser für Metallschneiden 6 - 10 Modelle Markierung- und Beschriftungslaser 1-2 Abkantpressen 1-2 Schleifmaschinen 6 - 10 CO2-Laser 6 - 10 Fräsmaschinen

Filter- und Kühleinheiten, Kompressoren, Zusatzvorrichtungen und Zubehör zu Schneid- und Werkzeugmaschinen. Verkaufslager für CNC-Komponenten und Stabmaterial. Zusätzliche Sicherheitskameras.

EURAZIO ist für Sie da, kommen Sie und lassen Sie sich von den modernsten Technologien inspirieren

Rückfragehinweis: Mgr. Kate?ina Goro?kov E-Mail: kateh@post.cz Tel.: 731 613 603 4ISP Ing. Dagmar Smr?inová, Ph.D. E-Mail: smrcinova@eurazio.eu Tel.: 774 833 700 www.eurazio.eu

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/31271/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

Original-Content von: 4ISP, übermittelt durch news aktuell