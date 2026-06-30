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Im Kino sind Gefühle größer: Den perfekten Sommer erlebt man mit den besten Filmen im UCI

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Bochum (ots)

Mit der Kampagne "Im Kino sind Gefühle größer" lädt UCI - Teil der ODEON Cinemas Group, Europas größter Kinokette - das Publikum dazu ein, den Sommer voll auszukosten und sich für das spektakuläre Erlebnis der großen Leinwand zu entscheiden. Ein Erlebnis, das darauf ausgelegt ist, die von Filmen ausgelösten Emotionen zu verstärken - dank eines Angebots, das höchsten Komfort, modernste Technologie, audiovisuelle Qualität und exklusive Inhalte zu den großen Kino-Highlights des Sommers vereint.

Vom gemeinsamen Lachen über die Gags der Protagonisten über die Spannung atemberaubender Szenen bis hin zum Staunen über eine fesselnde Geschichte: Emotionen entfalten ihre volle Wirkung am besten auf der großen Leinwand. In diesem Sommer begeistert UCI mit den größten Blockbustern der Saison: eine Reise in Homers epische Mythologie mit Christopher Nolans DIE ODYSSEE, grenzenloser Spaß für die ganze Familie mit MINIONS & MONSTER oder TOY STORY 5, ein heldenhafter Flug durch die Wolkenkratzer New Yorks mit SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY und ein mutiges Abenteuer in die unbekannten Weiten des Ozeans mit VAIANA.

"Das Kino bleibt einer der besten Orte, um Geschichten auf authentische und gemeinschaftliche Weise zu erleben. Es bietet weit mehr als nur das Anschauen eines Films - dank Bild- und Tonqualität, Komfort und der Möglichkeit, Emotionen gemeinsam mit anderen Zuschauern zu teilen. Mit der Kampagne 'Im Kino sind Gefühle größere' wollen wir insbesondere im Sommer den Erlebniswert des Kinos hervorheben, wenn mehr Freizeit die Gelegenheit bietet, sich bewusst eine Auszeit für Unterhaltung zu nehmen und großes Kino auf der Leinwand zu genießen", erklärt Ramon Biarnes, Managing Director Southern Europe & Northern Europe der Odeon Cinemas Group.

Kino als multisensorisches Erlebnis

Im Rahmen der Kampagne "Im Kino sind Gefühle größer" hebt UCI das Kinoerlebnis auf ein neues Niveau und legt dabei Wert auf jedes Detail. Die UCI LUXE Kinos sind mit hochmodernen, elektrisch verstellbaren Luxus-Liegesesseln , z.T. praktischen Ablagetischen und bis zu dreimal mehr persönlichen Raum im Saal als herkömmliche Säle ausgestattet. Ein exklusives und komfortables Erlebnis, das jede Vorstellung zu einem Moment echter Entspannung macht.

Auch die IMAX-Technologie sorgt für ein unvergleichliches audiovisuelles Erlebnis: Mit mehr als 53 Millionen Mikromirrors, modernsten Laserprojektoren und einem präzise abgestimmten Soundsystem wird jeder Film zu einer immersiven Reise, die die Zuschauer vollständig in die Handlung eintauchen lässt. Gerade bei Christopher Nolans DIE ODYSSEE, der erstmals vollständig mit IMAX-Kameras gedreht wurde, können sich Kinoliebhaber von diesem Premiumerlebnis überzeugen.

Das Sommer-Filmprogramm im UCI

Minions & Monster - ab 1. Juli im UCI

Anlässlich der lang erwarteten Rückkehr von Grus urkomischen Helfern auf die große Leinwand erhalten am 4. und 5. Juli alle, die ein Online-Ticket für MINIONS & MONSTER kaufen, ein kostenloses exklusives Top-Trumps-Minions-Kartenset - ein Sammlerstück, das das Comeback der liebenswerten gelben Chaostifter noch besonderer macht. Doch damit nicht genug: Während des ersten Kinowochenendes erhalten Besucher, die bis zum 5. Juli ein Online-Ticket für eine 3D-Vorstellung erwerben, außerdem ein exklusives Sticker-Set mit den Hauptfiguren der Saga.

Vaiana - ab 9. Juli im UCI

Zum Start in den Sommer nimmt das mit Spannung erwartete Live-Action-Remake von Disney das Publikum mit auf eine unvergessliche Reise an der Seite von Vaiana und Maui - durch atemberaubende Landschaften und spektakuläre Abenteuer. Die junge Heldin folgt erneut dem Ruf des Ozeans auf einer Mission, die das Schicksal ihres Volkes verändern wird. Am Startwochenende gibt es zu jedem Online-Ticket eine exklusive Sammelkarte zum Film. Nur solange der Vorrat reicht.

Die Odyssee - ab 16. Juli im UCI

Für Christopher Nolans neuen Film garantiert UCI das spektakuläre Erlebnis, das dieser Film verdient - vor allem in IMAX-Sälen, aber auch in iSense- und XL-Kinos, um die spannende Heimreise des Odysseus in voller Intensität zu erleben. Eine epische Reise, die schon vor dem Kinobesuch beginnt - inklusive eines exklusiven Themen-Buckets, der an den Erfrischungstheken erhältlich ist. Zum Filmstart bieten die UCI IMAX-Kinos in Berlin, Hamburg und Düsseldorf rund um die Uhr IMAX-Vorstellungen bereits ab 8 Uhr morgens an.

TOY STORY 5 - ab 23. Juli im UCI

Für Buzz, Woody, Jessie & Co. steht im neuen Disney Pixar-Abenteuer alles auf dem Spiel, denn die digitale Welt bedroht das Leben aller Spielzeuge. Für große und kleine Kinofans geht es vor allem um Freundschaft, eine kleine Prise Nostalgie und ganz viel Spaß. Alle Gäste erhalten am ersten Wochenende eine exklusive Sammelkarte zum Film zu ihrem Ticket. Nur solange der Vorrat reicht.

Spider-Man: Brand New Day - ab 29. Juli im UCI

Ab dem 29. Juli bei UCI: Der neueste Teil der beliebten Reihe mit Tom Holland und Zendaya ist in iSense, XL und 3D verfügbar - sowie im ScreenX-Saal des UCI Luxe East Side Gallery. Der perfekte Weg, gemeinsam mit dem Marvel-Superhelden zwischen den Wolkenkratzern New Yorks zu fliegen.

Große Gefühle zum besten Preis:

Wer sich seinen Lieblingsplatz online sichern möchte, spart 1,50 EUR pro Ticket im Vergleich zum Kauf an der Kinokasse. Ab bereits zwei Kinobesuchen pro Monat, sparen Filmfans mit der UCI Unlimited Card bares Geld und sehen so viele Filme, wie sie möchten - und das schon ab nur 17, 90 EUR im Monat. Jetzt auch als 3-Monats-Abo erhältlich. Alle Infos unter uci-unlimited.de

Über UCI

In seiner mehr als dreißigjährigen Geschichte, steht UCI mit zahlreichen Innovationen für Pioniergeist in der Kinobranche. UCI betreibt in Deutschland 21 Kinos mit vier IMAX-Kinosälen und den ersten ScreenX Kinosaal im Berliner Flagship-Kino UCI Luxe East Side Gallery. UCI gehört zur ODEON Cinemas Group, dem größten Kinobetreiber Europas mit 290 Kinos, 2558 Leinwänden und mehr als 11.000 Mitarbeitern in neun Kinomärkten. Die ODEON Cinemas Group ist Teil der AMC Entertainment Holding, die als größte Kinokette der Welt mehr als 1000 Kinos mit über 11.000 Leinwänden in 15 Ländern betreibt.

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