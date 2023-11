KnowBe4

KnowBe4 Holiday Kit 2023: Sicheres Surfen in der Vorweihnachtszeit

Tampa Bay, USA (ots)

KnowBe4, der Anbieter der weltweit größten Plattform für Sicherheitsschulungen und simuliertes Phishing, veröffentlicht aktualisiertes "Toolkit", das Verbraucher während der Weihnachtszeit beim Online-Einkauf und Surfen schützen soll.

Das Toolkit bietet wertvolle Einblicke in verschiedene Angriffsszenarien und zielt darauf ab, Verbraucher mit dem Wissen auszustatten, das sie brauchen, um saisonale Bedrohungen zu erkennen und Best Practices zu implementieren, um zu vermeiden, dass sie zu Opfern werden. Durch die Befolgung der Tipps und Ratschläge, die in dem Kit beschrieben werden, können sich Verbraucher auf ein sicheres Online-Erlebnis in der Weihnachtszeit vorbereiten.

Einige der vorgestellten Bestandteile des Ferienkits sind:

Interaktives Spiel Holiday Cybersecurity World Passport

Drei kostenlose Urlaubsschulungsmodule, die alle in mehreren Sprachen verfügbar sind

Ressourcen zur Weitergabe an Benutzer, einschließlich eines Lehrvideos, sowie Sicherheitsdokumente und digitale Beschilderung zur Verstärkung der im Kit enthaltenen kostenlosen Module

Newsletter über Urlaubseinkäufe und Reisesicherheit für Benutzer

Zugang zu Ressourcen, die bei der Sicherheitsplanung für das kommende Jahr helfen

Zugang zum KnowBe4-Urlaubsressourcen-Kit erhalten Sie unter https://www.knowbe4.com/holiday-resource-kit

