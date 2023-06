KnowBe4

KnowBe4 bietet Lösung gegen QR-Code-Phishing

Tampa Bay, USA (ots)

KnowBe4 bietet ab sofort ein ergänzendes QR-Code-Phishing-Sicherheitstest-Tool an, das Benutzer identifiziert, die Opfer von QR-Code-Phishing-Angriffen werden. QR-Code-Phishing ist ein Social-Engineering-Angriff, bei dem ein bösartiger Link in einem QR-Code enthalten ist, den die Benutzer mit ihrem Smartphone scannen sollen. Laut QRTIGER, einem Unternehmen, das Online-QR-Codes generiert, stiegen die dynamischen QR-Code-Scans von 2021 bis 2022 weltweit um 433 Prozent.

Die bösartigen Links in QR-Codes leiten Nutzer zu riskanten Websites, führen Malware oder Ransomware auf ihren Geräten aus oder stehlen Informationen. QR Code PST hilft bei der Bewältigung der Bedrohung durch bösartige QR-Codes. Es identifiziert Benutzer, die diese Codes scannen und Unternehmen Schwachstellen aussetzen, die zu erheblichen Ausfallzeiten und Sicherheitsverletzungen führen können. Das neue, ergänzende Tool ist für den sofortigen Einsatz für bis zu 100 Benutzer in 35 Sprachen mit zusätzlichen Funktionsoptionen verfügbar. Darüber hinaus berechnet das Tool nach der Verwendung den Phish-proneTM Percentage (PPP) eines Unternehmens - also die Anzahl der Endbenutzer, die anfällig für Phishing sind.

Hier können Sie den neuen QR-Phishing-Sicherheitstest nutzen: https://info.knowbe4.com/qr-code-phishing-security-test

Original-Content von: KnowBe4, übermittelt durch news aktuell