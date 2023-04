Bonial International GmbH

Bonial startet große Werbeoffensive nach Ostern: "kaufDA Spartage: Mehr entdecken - clever sparen"

Berlin (ots)

· Breit angelegter Marketingmix aus Anzeigen in BILD-Medien, Social Media, DOOH, Radiospots und Gewinnspiel

· Ziel der Kampagne: nach den Osterfeiertagen clever Geld und Ressourcen sparen

· Laufzeit der kaufDA Spartage vom 13. bis zum 30. April 2023

Nach Ostern clever sparen: Bonial, die führende Plattform für digitale Angebotskommunikation in Deutschland, ruft vom 13. bis 30. April die kaufDA Spartage ins Leben. Eine kanalübergreifende Werbeaktion, die es in dieser Größenordnung bei Bonial noch nicht gab.

Mit Claims wie "Habt ihr euch zu Ostern verwöhnt? - Der Bauch ist voll, der Geldbeutel leer? Keine Sorge, die kaufDA Spartage sind da. Mehr entdecken - clever sparen" werden preisbewusste Konsument:innen auf verschiedenen Werbekanälen angesprochen. So werden bis Ende des Monats unter anderem Print- und Online-Anzeigen in BILD-Medien (BILD, BILD am SONNTAG, BILD.de) geschaltet, außerdem werden Radiospots von kaufDA auf RMS Berlin Top Kombi (Berlin/Brandenburg), auf MDR Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen ausgespielt. In Zusammenarbeit mit der Content-Distribution-Plattform FRAMEN werden Digital-Out-of-Home-Anzeigen auf über 7.000 Bildschirmen ausgestrahlt.

Ergänzend bietet kaufDA auf Instagram und im kaufDA Magazin inspirierende Inhalte, die nicht nur den Geldbeutel schonen. Es werden auch nützliche Tipps zur Lebensmittel-Lagerung geboten und kreative Ideen wie beispielsweise die Herstellung einer Wurmbox zum tierischen Recycling erklärt.

Ein besonderes Highlight der kaufDA Spartage ist ein Gewinnspiel mit einer Gesamtsumme von 20.000 Euro, das auf BILD.de ausgespielt wird. Teilnahmeberechtigt sind alle BILDplus Abonnenten, die sich für das Gewinnspiel registrieren.

Stefanie Graser, Chief Marketing Officer bei Bonial: "Wir freuen uns, die kaufDA Spartage anzukündigen. Durch den vielfältigen Werbemix erreichen wir Verbraucher:innen auf diversen Kanälen und haben mit unserem Gewinnspiel mit der Gesamtsumme von 20.000 Euro ein zusätzliches Highlight geschaffen. Wir sind überzeugt, dass die kaufDA Spartage dazu beitragen werden, das Bewusstsein für die Vorteile von kaufDA zu schärfen und wir unsere Marktführerschaft weiterhin ausbauen können."

Über Bonial

Bonial gehört zur Axel Springer SE, dem führenden digitalen Verlag in Europa. Das internationale Unternehmen agiert als maßgebender Drive-to-Store Marketing Partner in Deutschland und Frankreich und Innovationstreiber der digitalen Handelskommunikation. Seit mehr als 14 Jahren verbindet Bonial Verbraucher mit stationären Geschäften und ermöglicht dem Handel sowie Marken, ihre Angebote in der digitalen Welt bestmöglich zu kommunizieren. Als Marktführer der digitalen Angebotskommunikation und Full-Service-Dienstleister bietet Bonial individuelle Marketinglösungen für 1.500 namenhafte Einzelhändler und begeistert täglich über 12 Millionen Nutzer auf seinen Plattformen kaufDA und MeinProspekt, den größten lokalen Shopping-Apps Deutschlands.

Original-Content von: Bonial International GmbH, übermittelt durch news aktuell