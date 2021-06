Bonial International GmbH

Bonial ernennt Florian Reinartz zum Chief Commercial Officer für Deutschland

Berlin (ots)

Florian Reinartz folgt auf Christoph Eck-Schmidt der zum 1. Juli die Position des CEO bei Bonial übernimmt / Florian Reinartz bereits seit zwei Jahren Senior Vice President Sales und Vermarktungsleiter von Bonial

Bonial stellt sein Management neu auf und befördert Florian Reinartz (35 Jahre) zum 1. Juli 2021 zum Chief Commercial Officer Germany. Reinartz wird damit Teil des Executive Teams bei Bonial und in seiner neuen Position die komplette Verantwortung für das deutsche Vermarktungsgeschäft übernehmen. Berichten wird er an Christoph Eck-Schmidt, der zum 1. Juli die Position des CEO bei Bonial übernimmt. Reinartz ist seit 2019 als Senior Vice President Sales und Vermarktungsleiter für Bonial Deutschland tätig. Davor hatte er verschiedene Leitungspositionen in der Vermarktung in der Handelsblatt Media Group als auch bei Axel Springer inne.

Christoph Eck-Schmidt, zukünftiger CEO von Bonial: "Es freut mich besonders, dass wir mit Florian Reinartz einen äußerst qualifizierten Nachfolger aus den eigenen Reihen ernennen können. Er ist eine Führungspersönlichkeit, die sowohl mit unserem Team als auch unseren Produkten und mit dem Markt bestmöglich vertraut ist. Florian Reinartz und sein Team haben in den vergangenen zwei Jahren erfolgreich bewiesen, dass das Thema der digitalen Angebotskommunikation enormes Wachstumspotenzial hat. Gemeinsam mit unserem Team werden wir die Marktführerposition von Bonial weiter stärken und die digitale Transformation der Angebotskommunikation aktiv vorantreiben."

Florian Reinartz, zukünftiger CCO von Bonial: "Ich freue mich über das mir entgegengebrachte Vertrauen und auf die neue Herausforderung. Die Dynamik der vergangenen Monate hat gezeigt, dass Bonial ein starker und zuverlässiger Partner für den Handel ist. Als Team werden wir die Beziehungen zu unseren Geschäftspartnern weiter stärken und stets lösungsorientiert auf die Wünsche sowie Herausforderungen des Handels reagieren, um diese positive Unternehmensentwicklung fortzusetzen."

Über Bonial

Bonial gehört zum Medien- und Technologieunternehmen Axel Springer SE. Das internationale Unternehmen agiert als maßgebender Drive-to-Store Marketing Partner in Deutschland und Frankreich und Innovationstreiber der digitalen Handelskommunikation. Seit mehr als 10 Jahren verbindet Bonial Verbraucher mit Geschäften und ermöglicht dem Handel sowie Marken, ihre Angebote in der digitalen Welt bestmöglich zu kommunizieren. Als Marktführer der digitalen Angebotskommunikation und Full-Service-Dienstleister bietet Bonial individuelle Marketinglösungen für 1.500 namenhafte Einzelhändler und begeistert täglich fast 10 Millionen Nutzer auf seinen Plattformen kaufDA und MeinProspekt, den größten lokalen Shopping-Apps Deutschlands.

