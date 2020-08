Neuer CFO bei Bonial - kaufDA/MeinProspekt / Francis Felice folgt auf Ellen Katharina Scheithauer

Bonial International GmbH

Francis Felice (43) ist seit Mitte August 2020 neuer Chief Financial Officer (CFO) von Bonial (kaufDA/MeinProspekt), Deutschlands größter Plattform für digitale Angebotskommunikation. Er folgt auf Ellen Katharina Scheithauer, die nach über drei Jahren das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlässt, um sich neuen Aufgaben zu widmen.

Francis Felice kommt von Cellebrite, einem führenden Software-Entwickler, für das er fünf Jahre gearbeitet hat, zuerst als Amerikas CFO und später als Gobal Vice President of Finance. Davor war er in verantwortlicher Position für verschiedene Unternehmen wie OwnEnergy, ExxonMobil und Deloitte tätig. Durch seine Stationen in Deutschland, Uk, den USA und Israel bringt er breite internationale Erfahrung mit.

Der gebürtige Amerikaner mit Lebensmittelpunkt in Berlin, hat einen MBA-Abschluss und verfügt über eine 20-jährige Erfahrung im Bereich Finance & Accounting.

