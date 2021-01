Bonial International GmbH

Cashback bei kaufDA: Steigerung des Abverkaufs durch attraktive Rabatte

Bonial etabliert mit Cashback-Kampagnen erfolgreich neue Produktkategorien im Markt: Exklusive Geld-zurück-Aktionen auf kaufDA bieten Händlern und Marken Top-Sichtbarkeit im relevanten Shopperumfeld und Käufern Preisersparnisse von bis zu 100 Prozent

Mit kaufDA bares Geld sparen: Bonial erweitert seine Plattform um einen weiteren Service für Käufer und Hersteller und bietet regelmäßig Cashback-Kampagnen exklusiv auf kaufDA an.

Mit der neu eingeführten Rubrik erhalten kaufDA-Nutzer seit April 2020 mit attraktiven Herstellerrabatten einen Preisnachlass nach Kauf. Zusätzlich bekommen Handelskunden und Marken die Möglichkeit, ihre neuen Produkte mit einer Top-Sichtbarkeit in einem relevanten Shopperumfeld anzubieten - händlerunabhängig und mit attraktiven Rabatten. Daraus resultiert ein großer Benefit: Marken- und Produktbekanntheit werden gesteigert, der Abverkauf maximiert.

Nina Ascheron-Polter, Director Brands bei Bonial: "Geld sparen und gleichzeitig den Abverkauf steigern - die Vorteile unserer Cashback-Kampagnen für Käufer und Hersteller sprechen für sich. Mit der neu eingeführten Rubrik schaffen wir eine noch stärkere Kundenbindung, da die Deals ausschließlich bei kaufDA stattfinden. Das ist auch gleichzeitig ein großer Mehrwert für die Händler. Die Cashback-Aktionen erweitern Bonials Produktpalette insbesondere für Markenhersteller und geben unserer konsumstarken Nutzerschaft den finalen Impuls, neue Produkte zu attraktiven Konditionen zu testen."

Die Cashback-Kampagne mit Schwartau im Oktober 2020 gehörte zu den bisher erfolgreichsten und wurde zusammen mit der Promotion-Plattform Valassis umgesetzt, die sich bereits in einigen anderen Cashback-Aktionen als attraktiver Clearing-Partner für Bonial bewiesen hat. Die angebotene Preisersparnis der Schwartau-Kampagne lag bei 100 Prozent, beim Erwerb eines angegebenen Produkts wurde der komplette Kaufpreis zurückerstattet. Für Deutschlands führenden Hersteller von Konfitüren war die Cashback-Rubrik auf kaufDA ein großer Gewinn.

Lisa Marie von Lojewski, Senior Brand Manager Konfitüre bei Schwartau: "Mithilfe der Cashback-Kampagne auf kaufDA konnten wir mit unserem neuen Produkt 'Schwartau Weniger Zucker' viele Menschen erreichen und Neukunden gewinnen. Neben der reibungslosen Abwicklung des Cashback-Prozesses durch Valassis hat uns auch dessen vertrauensvolle Beratung vor und während der Kampagne überzeugt. Die neue Rubrik bei kaufDA stellt vor allem für Markenhersteller wie uns einen großen Mehrwert dar."

So funktioniert das Cashback-System auf kaufDA: Die Aktionsprodukte kaufen, dann den Rechnungsbeleg über die kaufDA-App hochladen und der jeweilige Geldbetrag wird wieder zurücküberwiesen. Weitere exklusive Cashback-Kampagnen auf kaufDA mit anderen Marken und Herstellern sind bereits in Planung.

Über Schwartau

Die Schwartauer Werke GmbH & Co. KGaA mit Sitz im schleswig-holsteinischen Bad Schwartau sind auf die Herstellung von Fruchtprodukten spezialisiert. Markenartikel aus dem Hause Schwartau nehmen führende Marktpositionen ein. Neben Konfitüren und Brotaufstrichen umfasst die Produktpalette unter anderem Müsli- und Fruchtriegel, Dessert-Saucen sowie Kaffeesirupe.

Über Valassis

Valassis ist ein Marketing-Technologieunternehmen, das FMCG-Kaufentscheidungen beeinflusst, indem es Käufer, Marken und Händler in ganz Europa über seine intelligente Promotion-Plattform miteinander verbindet. Weltweit arbeitet Valassis mit mehr als 60.000 Unternehmen und Marken aus einer Vielzahl von Branchen zusammen, um die Kaufabsichten der Verbraucher zu erkennen, Aktionen anzuregen und Nachfrage zu schaffen. Valassis ist ein Unternehmen von Vericast. Weitere Informationen finden Sie unter www.valassis-online.de oder folgen Sie Valassis Germany auf LinkedIn.

Über Bonial

Bonial gehört zur Axel Springer SE, dem führenden digitalen Verlag in Europa. Das Unternehmen ist der führende Drive-to-Store Marketing Partner in Deutschland, bietet seit dem Start von kaufDA im Jahr 2008 professionelle Lösungen für den stationären Einzelhandel im Bereich Location-based Services und definiert als Innovationstreiber die Zukunft der digitalen Handelskommunikation. Mit über 10 Millionen aktiven Nutzern pro Monat in Deutschland zeigt Bonial wie wichtig es modernen Konsumenten ist, sich mit dem Smartphone über Angebote des stationären Einzelhandels zu informieren und sich inspirieren zu lassen, bevor sie ihre Lieblingsgeschäfte vor Ort besuchen. Bonial ist mit seinen Marken kaufDA und MeinProspekt das digitale Schaufenster des Handels, in der dieser seine komplette Angebotswelt zeigen kann. Mehr als 1500 der größten Einzelhändler und Marken in allen Handelssegmenten setzen auf die datengesteuerten, mobilen Marketinglösungen von Bonial, um ihre Angebote und Produkte zu bewerben.

