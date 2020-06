ZDFinfo

ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung

Mainz, 23. Juni 2020

Mainz (ots)

Woche 26/20 Mittwoch, 24.06. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 6.10 Mysterien des Weltalls Das Nichts Mit Morgan Freeman USA 2010 6.55 WISO-Dokumentation Mit 500 PS durch Europa Mit dem WISO-Truck auf dem Balkan Deutschland 2019 7.40 WISO-Dokumentation Mit 500 PS durch Europa Mit dem WISO-Truck in Spanien Deutschland 2019 8.23 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 8.25 ZDF.reportage Illegale Autorennen Mit Tempo 100 durch die Stadt Deutschland 2017 8.55 ZDF.reportage Rennstrecke Autobahn Zoff ums Tempolimit Deutschland 2019 ( weiterer Ablauf ab 9.30 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 11.40 Saubere Autos, schmutzige Batterien - Kobaltabbau im Kongo Deutschland 2020 12.25 Leschs Kosmos Feinstaub & Co: Die Wahrheit über das Risiko Deutschland 2018 12.55 Mohammed bin Salman - Kronprinz mit zwei Gesichtern Saudi-Arabien/Frankreich 2019 13.50 Flucht aus Saudi-Arabien Ein Mädchen kämpft um die Freiheit Saudi-Arabien/Australien 2019 14.35 Geheimes Saudi-Arabien Auf den Spuren des Terrors Großbritannien 2017 15.20 Geheimes Saudi-Arabien Auf der Spur des Geldes Großbritannien 2017 16.05 Geheimes Saudi-Arabien Aufbruch und Unterdrückung Großbritannien 2017 16.50 Iran - Zwischen Mullahs und Moderne Frankreich 2017 17.50 Teheran extrem - Subkultur im Gottesstaat Frankreich 2018 18.35 Chinas Marsch nach Westen - Ein Wirtschaftsriese erwacht Japan 2018 ( weiterer Ablauf ab 19.15 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 0.55 heute journal 1.25 Kriminelle Karrieren Wolfgang Beltracchi - Der Meisterfälscher Deutschland 2016 2.10 Kriminelle Karrieren Kim Dotcom - König der Raubkopierer Deutschland 2016 2.55 Kriminelle Karrieren Allen Stanford - Finanzpirat der Karibik Deutschland 2016 3.40 Unter Gangstern Kidnapping in Venezuela Venezuela 2019 4.20 Unter Gangstern Albanische Mafia Albanien 2019 Woche 26/20 Donnerstag, 25.06. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.05 Serbiens Mafia - Krieger, Kriminelle und der Staat Frankreich 2018 5.50 Die Geheimnisse der Russenmafia Gewalt, Geschäft, Gefängnis Film von Klaus Fiedler Deutschland 2019 6.35 Apokalypse Abfall - Deutscher Müll für die Welt Deutschland 2019 7.35 planet e.: Giftiger Export - der Handel mit Elektromüll Deutschland 2016 8.03 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 8.05 planet e.: Vermüllt und verseucht - Böden in Gefahr Deutschland 2019 8.35 Risiko Mikroplastik - Lesch fragt nach Deutschland 2019 9.20 Leschs Kosmos Die Plastik-Zeitbombe: Wege aus der Krise Deutschland 2019 9.50 Schmutzige Kreuzfahrten - Die Schattenseiten des Booms Deutschland 2019 10.35 Vergiftete Flüsse Die schmutzigen Geheimnisse der Textilindustrie Kanada 2017 11.20 Schmutzige Baumwolle - Sklaven der Textilindustrie Frankreich 2019 12.05 Schokolade - Das bittere Geschäft Frankreich 2019 ( weiterer Ablauf ab 12.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 13.35 ZDF-History Queen Mum - Königin. Mutter. Legende. Deutschland 2019 ( weiterer Ablauf ab 14.15 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 16.35 ZDF-History Promifamilien - reich und berühmt - aber auch glücklich? Deutschland 2018 17.20 ZDF-History Promis vor Gericht Deutschland 2018 ( weiterer Ablauf ab 18.00 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 0.55 heute journal 1.25 Leschs Kosmos Leben auf der Supererde Deutschland 2018 1.55 Terra X Faszination Universum Asteroiden: Die letzte Chance Deutschland 2016 2.40 Terra X Faszination Universum Im Bann des Lichts Deutschland 2015 3.25 Terra X Faszination Universum Eine Frage der Zeit Deutschland 2017 4.10 Terra X Faszination Universum Das Geheimnis der Finsternis Deutschland 2015 4.50 Terra X Faszination Universum Ohne Limit Deutschland 2017

