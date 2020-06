ZDFinfo

ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung

Mainz, 22. Juni 2020

Mainz (ots)

Woche 26/20 Dienstag, 23.06. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 12.05 ZDF-History Die UNESCO - Macht und Ohnmacht Deutschland 2020 ( weiterer Ablauf ab 12.30 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Saubere Autos, schmutzige Batterien - Kobaltabbau im Kongo Deutschland 2020 22.25 Grüne Mythen - Die großen Irrtümer der Nachhaltigkeit Deutschland 2020 23.10 Steigende Pegel - Wenn das Wasser kommt Deutschland 2019 23.55 SOS Amazonas - Apokalypse im Regenwald Deutschland 2019 0.35 heute journal 1.05 Leschs Kosmos Die Gewalt in uns - verroht die Gesellschaft? Deutschland 2018 1.35 Leschs Kosmos Wie sich die Lebensuhr manipulieren lässt Deutschland 2020 2.05 Leschs Kosmos Die Macht von Ritualen: Richtschnur oder Risiko? Deutschland 2019 2.35 Leschs Kosmos K.o. durch KI? - Keine Angst vor schlauen Maschinen! Deutschland 2019 3.05 Leschs Kosmos Unter Beobachtung - Wenn die Daten dich verraten Deutschland 2019 3.35 Mysterien des Weltalls Der große Bruder Mit Morgan Freeman USA 2016 4.10 Mysterien des Weltalls Gut gegen Böse Mit Morgan Freeman USA 2010 4.50 Mysterien des Weltalls Warum wird man Terrorist? Mit Morgan Freeman USA 2016 Woche 28/20 Mittwoch, 08.07. Bitte Programmänderungen beachten: 20.15 Momente der Geschichte II Wendepunkte: Vom Fenstersturz bis zum Kaiserreich Deutschland 2015 "Wunderwerke der Weltgeschichte: Chinas große Mauer" entfällt 21.00 Momente der Geschichte II Die Welt des Mittelalters: Von Rittern, Burgen und Hexen Deutschland 2015 "Wunderwerke der Weltgeschichte: Petra - Felsentempel in der Wüste" entfällt 21.45 Momente der Geschichte II Große Gestalten: Von Hermann dem Cherusker bis Karl IV. Deutschland 2015 "Wunderwerke der Weltgeschichte: Mont-Saint-Michel - Klosterfestung am Atlantik" entfällt 22.30 Momente der Geschichte II Wege der Deutschen Deutschland 2015 "Wunderwerke der Weltgeschichte: Machu Picchu - Inkastadt in den Wolken" entfällt ( weiterer Ablauf ab 23.15 Uhr wie vorgesehen ) Woche 29/20 Mittwoch, 15.07. Bitte Programmänderungen und neue Beginnzeiten beachten: 14.15 Burgen - Mythos und Wahrheit Feste Mauern Deutschland 2019 15.00 Burgen - Mythos und Wahrheit Die Zeit der Ritter Deutschland 2019 15.45 Burgen - Mythos und Wahrheit Bollwerke der Macht Deutschland 2019 "Wunderwerke der Weltgeschichte: Chinas große Mauer" entfällt 16.30 Burgen - Mythos und Wahrheit Festungen und Kanonen Deutschland 2019 "Wunderwerke der Weltgeschichte: Petra - Felsentempel in der Wüste" entfällt 17.15 Heinrich VIII. - Tödliche Intrigen Großbritannien 2015 "Wunderwerke der Weltgeschichte: Mont-Saint-Michel - Klosterfestung am Atlantik" entfällt 18.00 Edward II. von England - Tödliches Spiel um die Macht Deutschland 2019 "Wunderwerke der Weltgeschichte: Machu Picchu - Inkastadt in den Wolken" entfällt ( weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen ) Freitag, 17.07. Bitte Programmänderungen beachten: 1.15 Momente der Geschichte II Die Welt des Mittelalters: Von Rittern, Burgen und Hexen Deutschland 2015 "Wunderwerke der Weltgeschichte: Chinas große Mauer" entfällt 2.00 Momente der Geschichte II Wege der Deutschen Deutschland 2015 "Wunderwerke der Weltgeschichte: Petra - Felsentempel in der Wüste" entfällt 2.45 Time Scanners: Geheimnisse in 3D Das Kolosseum Großbritannien 2017 "Wunderwerke der Weltgeschichte: Mont-Saint-Michel - Klosterfestung am Atlantik" entfällt 3.30 Time Scanners: Geheimnisse in 3D Die Pyramiden Großbritannien 2017 "Wunderwerke der Weltgeschichte: Machu Picchu - Inkastadt in den Wolken" entfällt ( weiterer Ablauf ab 4.15 Uhr wie vorgesehen )

Original-Content von: ZDFinfo