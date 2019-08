iglo Deutschland

iglo rollt Nutri-Score in Belgien und den Niederlanden aus

- iglo setzt europäisches Zeichen für mehr Transparenz und bessere Orientierung für Verbraucher - Nach Einführung in Frankreich und Deutschland, nun auch in Belgien und den Niederlanden

iglo setzt in Kontinentaleuropa ein Zeichen für mehr Transparenz und Orientierung für Verbraucher. Nach dem parallelen Start von Nutri-Score zum Jahresanfang in Frankreich und Deutschland, rollen die nationalen Töchter der Nomad Foods Group nun Nutri-Score auch in Belgien und den Niederlanden aus. Während in Frankreich und Belgien die Nährwertkennzeichnung offiziell notifiziert ist und von der Agrarindustrie unterstützt wird, hat sich in den Niederlanden die Regierung - ähnlich wie in Deutschland - noch nicht formal erklärt. iglo Deutschland befindet sich derzeit noch im Berufungsverfahren. Per einstweiliger Verfügung wurde dem Unternehmen bislang die Einführung auf der Verpackung untersagt. Dennoch können sich die Verbraucher seit Februar über die Nutri-Score-Einordnung der rund 140 iglo Produkte auf der Unternehmenswebseite informieren.

iglo spricht sich für Nutri-Score für Kontinentaleuropa aus

Aus Sicht von iglo hat lediglich Nutri-Score das Potenzial, sich in weiten Teilen Europas durchzusetzen. Sowohl wissenschaftliche Erhebungen, als auch die Initiative der europäischen Verbraucherorganisationen "pronutriscore.org" zeigen, dass die Verbraucher sich mehr Transparenz und Orientierung hinsichtlich der Nährwertkriterien von verarbeiteten Lebensmittelprodukten wünschen. Antje Schubert, Bereichsvorstand bei Nomad Foods für Western Europe sowie Vorsitzende der Geschäftsführung iglo Deutschland, würde es begrüßen, wenn sich das federführende Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft für eine Notifizierung für Nutri-Score bei der EU Kommission entscheiden würde. "Wir hoffen," so Schubert, "dass wir mit unserem europäischen Engagement dazu beitragen, der Entwicklung zugunsten von Nutri-Score in Kontinentaleuropa einen zusätzlichen Impuls zu geben." Wichtig ist iglo, den europäischen Gedanken hinsichtlich einer Nährwertkennzeichnung mit Leben zu füllen.

