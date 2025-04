TÜV AUSTRIA Gruppe

Bei Akustikmessungen auf Nummer sicher

Bad Sobernheim/Wien (ots)

TÜV AUSTRIA errichtete in Bad Sobernheim im Bundesland Rheinland-Pfalz Europas modernste Teststrecke für Fahrzeugakustik-Tests

Mit dem Ausbau des Automotive-Lösungsportfolios festigt die österreichische Unternehmensgruppe ihre Position als starker und zuverlässiger Partner für die Automobilindustrie.

Im deutschen Bad Sobernheim auf dem Areal des ehemaligen NATO-Flugfeldes Pferdsfeld ging am 28. April 2025 Europas modernste Teststrecke für Geräuschmessungen in Betrieb.

Die TÜV AUSTRIA-Fahrzeugakustik ermöglicht eine Reihe von unterschiedlichen Prüfungen, beispielsweise die Außengeräusch-Typprüfung von Krafträdern und Fahrzeugen nach UN-ECE R41 (inkl. RD-ASEP), UN-ECE R51 (inkl. ASEP und RD-ASEP), UN-ECE R138 (AVAS – Acoustic Vehicle Alerting System)/FMVSS 141 und Conformity of Production (COP) Messdienstleistungen. Darüber hinaus sind Außengeräusch-Typprüfungen von Austauschschalldämpfern nach UN-ECE R59 und UN-ECE R92 sowie Reifen-Rollgeräuschmessungen nach UN-ECE R117 und die Typprüfung von Schallzeichen nach UN-ECE R28 möglich.

Für die Schallpegelmessungen nach spezifischen nationalen und internationalen Vorschriften von Herstellern ist für die Strecke beispielsweise der Strecken-Abgleichs-Faktor nach der VW-Spezifikation „MISOR“ bekannt. Reihenuntersuchungen für die Fahrzeug-, Reifen- und Komponentenentwicklung sind ebenso möglich wie Innengeräusch-Komfort-Messungen auf unterschiedlichen Fahrbahnbelägen, auch in Kombination mit dem angrenzenden TRIWO Automotive Testing Center.

Effizientes Streckenlayout

Die 600 Meter lange Teststrecke besticht durch ein effizientes Streckenlayout, wodurch sie sich von anderen Teststrecken wesentlich abhebt. Einerseits ist sie lang genug, um auch mit LKW oder niedrig motorisierten Fahrzeugen die nötigen Prüfgeschwindigkeiten zu erreichen, andererseits bietet sie für kürzere Anlaufstrecken entsprechende Wendeschleifen, die die Prüfzyklen verkürzen und starke Durchsatzquoten begünstigen.

Dazu kommt, dass sämtliche Tests fahrerseitig optional in einer „one-person-operation“ durchgeführt werden. Zusätzliches Personal an der Messwarte wird damit überflüssig. Das macht die Teststrecke effizient und kostenseitig äußerst attraktiv.

Ein zusätzliches Asset der Teststrecke sind niedrige Umgebungsgeräusche und auch keine Interferenzen mit anderen Prüfaktivitäten am TRIWO Automotive Testing Center, die Automobilhersteller, Zulieferer und Reifenhersteller bei der Produktentwicklung unterstützen.

Durch das niedrige Umgebungsniveau sind auch E-Fahrzeuge prüfbar.

„plug & measure“

Durch das Vorhandensein einer entsprechenden Infrastruktur mit vorinstallierten Messleitungen und einer komfortablen Messwarte gehören aufwändige Aufbauarbeiten der Vergangenheit an. Das spart Zeit und Geld. Unter dem Motto „plug & measure“ sind Kunden in kürzester Zeit einsatzbereit.

TÜV AUSTRIA-CEO Stefan Haas: „Unsere moderne Akustikteststrecke ergänzt unser Angebot an die Automobilindustrie in Deutschland und ganz Europa. Und ist ein Plus für die vielfältigen Aktivitäten des TÜV AUSTRIA im Automotivebereich.“

Reinhard Preiss, TÜV AUSTRIA Executive Vice President Europe, ergänzt: „Die Teststrecke besticht nicht nur durch ihr durchdachtes Layout und die Infrastruktur, um die Strecke herum, sondern auch durch ihre geographische Lage.“

Für Michael Dreesen, den technischen Leiter des TÜV AUSTRIA Acoustic Center Pferdsfeld, hat der neue Standort noch zusätzliches Potenzial: „Angrenzend an unsere Teststrecke sind eine Reihe namhafter Reifenproduzenten im TRIWO Automotive Testing Center angesiedelt. Für sie haben wir mit unseren Akustiktests und unserem vernetzten Dienstleistungsportfolio mit Sicherheit ein attraktives Angebot.“

Über TÜV AUSTRIA / TÜV AUSTRIA Automotive Kompetenzzentrum

TÜV AUSTRIA, 1872 in Wien gegründet, ist als führendes Prüf-, Inspektions-, Zertifizierungs- und Schulungsunternehmen in Österreich, Europa, Asien und Afrika tätig. Knapp 3.800 Mitarbeitende an über 100 Standorten in 36 Ländern sind für unsere Kunden mit Industriedienstleistungen, (Labor-)Tests, Überwachung und Zertifizierung im Einsatz, begleiten in allen Bereichen von IT-Sicherheit und Datenschutz, Nachhaltigkeit, Umweltschutz und vielem mehr. Engagiert, kompetent, lösungsorientiert, international anerkannt und vor allem unabhängig.

Im Automotive-Bereich bietet TÜV AUSTRIA Manufacturer-Services für Hersteller und Inverkehrbringer von Fahrzeugen und Komponenten und überzeugt mit einer breiten Palette an Inspection-Services für Privat- und Firmenkunden.

Der Know-how-Vorsprung im Bereich Elektromobilität ließ TÜV AUSTRIA für E-Autohersteller und Teileerzeuger aus Europa, aber auch aus Asien und den USA zum gefragten sicherheitstechnischen Partner werden.

