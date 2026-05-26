Stiftung Gesundheitswissen

Den Rauchstopp planen und durchhalten: So gelingt das Aufhören im Alltag

Berlin (ots)

Mit dem Rauchen aufzuhören lohnt sich schnell: Schon kurz nach der letzten Zigarette beginnt der Körper, sich zu erholen; langfristig sinkt das Risiko für schwere Erkrankungen. Zum Weltnichtrauchertag am 31. Mai zeigt die Stiftung Gesundheitswissen, wie ein Rauchstopp mit einem realistischen Plan erfolgreich sein kann – von neuen Alltagsroutinen über Notfallhilfen bei akutem Verlangen bis zu professioneller Unterstützung. Der Rauchstopp-Navigator der Stiftung hilft dabei, eine passende Entwöhnungsstrategie zu finden.

Warum sich der Rauchstopp lohnt

Rauchen belastet Herz, Kreislauf, Atemwege und viele weitere Organe. Wer aufhört, beendet die fortlaufende Belastung durch Nikotin und zahlreiche giftige oder krebserregende Stoffe im Tabakrauch. Positive Effekte setzen früher ein, als viele Menschen vermuten:

Herz und Kreislauf: Der Körper kommt aus der dauerhaften Alarmbereitschaft. Blutdruck und Herzschlag können sich normalisieren, langfristig sinkt das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Ereignisse wie Schlaganfälle.

Der Körper kommt aus der dauerhaften Alarmbereitschaft. Blutdruck und Herzschlag können sich normalisieren, langfristig sinkt das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Ereignisse wie Schlaganfälle. Atmung und Lunge: Schon nach einigen Tagen kann sich die Atmung verbessern. In den folgenden Wochen und Monaten erholen sich die feinen Flimmerhärchen in den Bronchien, die Schleim und Schadstoffe abtransportieren.

Schon nach einigen Tagen kann sich die Atmung verbessern. In den folgenden Wochen und Monaten erholen sich die feinen Flimmerhärchen in den Bronchien, die Schleim und Schadstoffe abtransportieren. Haut: Die Haut wird wieder besser durchblutet und mit Sauerstoff versorgt. Zugleich entfällt die Belastung durch freie Radikale aus dem Tabakrauch, die die Hautalterung begünstigen.

Vier Schritte für einen Rauchstopp mit Plan

„Mit dem Rauchen aufzuhören ist keine Frage reiner Willenskraft. Entscheidend ist ein realistischer Plan: typische Auslöser kennen, Alternativen vorbereiten und sich Unterstützung holen, wenn es allein nicht gelingt,“ sagt PD Dr. med. Ralf Suhr, Vorstandsvorsitzender der Stiftung Gesundheitswissen. Viele Rauchsituationen sind fest mit dem Alltag verknüpft – etwa die Zigarette zum Kaffee, in der Pause oder bei Stress. Genau deshalb hilft es, kritische Momente vorab mitzudenken.

1. Auslöser erkennen: Wer typische Rauchsituationen kennt, kann Alternativen planen – zum Beispiel einen kurzen Spaziergang statt der Zigarette in der Stresspause.

2. Umfeld einbeziehen: Familie, Freunde oder Kolleginnen und Kollegen können helfen, wenn sie vom Rauchstopp wissen und in schwierigen Momenten unterstützen.

3. Notfallplan bereitlegen: Eine kleine Notfallkarte kann durch akutes Verlangen helfen. Darauf stehen das wichtigste persönliche Ausstiegsmotiv und konkrete Schritte: kurz warten, tief atmen, bewegen, etwas trinken oder eine vorbereitete Ablenkung nutzen.

4. Ablenkung und Ersatzreize schaffen: Entspannungstechniken, Bewegung oder kurzfristige Reize wie Kaugummi oder Pfefferminz helfen bei akutem Verlangen.

Professionelle Hilfe in Betracht ziehen

Nicht jeder Rauchstopp gelingt im ersten Anlauf. Das ist kein Scheitern, sondern ein häufiger Teil des Entwöhnungsprozesses. Wer wiederholt rückfällig wird oder starke Entzugssymptome hat, sollte sich beraten lassen – zum Beispiel in der hausärztlichen Praxis oder in spezialisierten Entwöhnungsangeboten. Auch Medikamente können die Rauchentwöhnung in bestimmten Fällen unterstützen. Ein Rauchstopp muss nicht zwingend aus eigener Kraft bewältigt werden. Der digitale „Rauchstopp-Navigator“ der Stiftung Gesundheitswissen erleichtert die Orientierung: Er unterstützt Aufhörwillige dabei, aus der Vielzahl der verfügbaren Beratungs-, Therapie- und Medikationsangebote die persönlich geeignete Methode auszuwählen.

Weitere Informationen:

Mit dem Rauchstopp-Navigator die passende Entwöhnungsstrategie finden:

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