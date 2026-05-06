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Zwischen Sicherheitsbedürfnis und Reiselust - Krisen verändern

Urlaubspläne der Deutschen

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München (ots)

Das sind schon echte Traumurlaube, die man zum Beispiel in Dubai machen kann - Sonne satt, traumhafte Strände und für viele von uns Luxus pur. Aber, auch wenn die Reisewarnung für die Region aufgehoben wurde, beeinflusst die Sicherheitslage die Reisepläne von rund 70 Prozent der Deutschen, so eine aktuelle Studie von HolidayCheck. Was das für Folgen hat und in welchen Regionen der Welt wir uns im Urlaub überhaupt noch sicher fühlen, weiß Mario Hattwig.

Sprecher: Aufgrund der vielen Konflikte in der Welt herrscht bei deutschen Urlaubern zwar eine gewisse Unsicherheit, aufs Reisen verzichten wollen die meisten allerdings nicht. Stattdessen passen viele ihre Pläne einfach an, so Regine von Kameke von HolidayCheck.

O-Ton 1 (Regine von Kameke, 13 Sek.): "40% wollen auf andere Reiseziele ausweichen und 35% setzen verstärkt auf flexible Tarife. Auch Änderungen bei Reisezeitpunkt oder Art spielen eine Rolle. Und jeder dritte Befragte würde übrigens sogar unter unsicheren Bedingungen reisen."

Sprecher: Am sichersten fühlen wir uns im Urlaub in Europa, so die Umfrage weiter. Deutschland, Österreich und die Schweiz liegen hier ganz vorn, gefolgt von West- und Südeuropa sowie dem Mittelmeerraum.

O-Ton 2 (Regine von Kameke, 14 Sek.): "Deutlich geringer ist das Sicherheitsgefühl bei weiter entfernten Regionen. In unserer Umfrage haben nur 3% der Befragten die arabische Halbinsel als sicheres Reiseziel angegeben. Bei Nordamerika sind es auch nur 20%. Das ist ein ähnliches Niveau wie Mittel- und Südamerika."

Sprecher: Neben Konflikten beeinflussen noch andere Faktoren unsere Reiseplanung - zum Beispiel die hohen Spritpreise. Aber auch hier passen wir uns an.

O-Ton 3 (Regine von Kameke, 14 Sek.): "Jeder dritte Reisende will auf andere Verkehrsmittel umsteigen. Und fast genauso viele wählen andere Ziele. Auch Reiseart, Zeitpunkt oder Dauer wollen einige verändern. Aber nur knapp 20% könnten sich vorstellen, ganz aufs Reisen zu verzichten."

Sprecher: Und auch die Reiseform verändert sich bei einem Großteil der Befragten. Wieder mehr im Trend liegt die Pauschalreise, die viele als sehr sicher empfinden.

O-Ton 4 (Regine von Kameke, 11 Sek.): "Gerade in unsicheren Zeiten bieten Pauschalreisen vielen Urlaubern ein höheres Maß an Planungssicherheit. Man hat klare Ansprechpartner, organisierte Rücktransportmöglichkeiten und Unterstützung vor Ort im Krisenfall."

Die aktuellen Krisen in der Welt beeinflussen das Reiseverhalten von gut 70 Prozent der Deutschen. Die meisten reagieren aber flexibel und fühlen sich vor allem in Europa im Urlaub am sichersten. Mehr Infos zum Thema und viele sichere Reiseziele gibt's unter holidaycheck.de.

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