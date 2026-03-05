PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag

René Springer: "Grundsicherungsgeld" wird genauso scheitern wie das Bürgergeld

Berlin (ots)

Union und SPD haben die Reform der Grundsicherung für Arbeitsuchende beschlossen. Nach Darstellung der Bundesregierung soll damit die Vermittlung in Arbeit gestärkt und die Mitwirkungspflichten von Leistungsbeziehern erhöht werden. Hintergrund sind unter anderem steigende Arbeitslosenzahlen sowie eine zunehmende Langzeitarbeitslosigkeit bei gleichzeitig bestehenden Fachkräfteengpässen.

Der arbeits- und sozialpolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, René Springer, teilt dazu mit:

"Union und SPD verkaufen diese Reform als großen Neustart der Grundsicherung. In Wahrheit handelt es sich um eine kosmetische Korrektur eines gescheiterten Systems. Das sogenannte Grundsicherungsgeld wird deshalb genauso scheitern wie das Bürgergeld - auch weil die Bundesregierung eines der Kernprobleme komplett ausblendet: die massive Einwanderung in unsere Sozialsysteme.

Die AfD-Fraktion hat mit ihrem Antrag 'Aktivierende Grundsicherung statt Grundsicherungsgeld' (BT-Drs. 21/3605) einen klaren Gegenentwurf vorgelegt. Dazu gehören unter anderem eine verpflichtende Bürgerarbeit nach sechs Monaten Leistungsbezug sowie klare Regeln beim Zugang zum Sozialstaat. Bürgergeld sollte grundsätzlich deutschen Staatsbürgern vorbehalten sein; für Ausländer darf ein Anspruch erst nach langjähriger sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung entstehen. Zudem fordern wir eine konsequente Ausrichtung der Jobcenter auf die schnelle Vermittlung in Arbeit statt auf die dauerhafte Verwaltung von Leistungsbeziehern.

Nur wenn Arbeit wieder im Mittelpunkt steht und Fehlanreize im Sozialstaat konsequent beseitigt werden, kann die Grundsicherung dauerhaft funktionieren und gesellschaftliche Akzeptanz finden."

Pressekontakt:

Pressestelle
der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag
Tel. 030 22757029

Original-Content von: AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag
Weitere Storys: AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag
Alle Storys Alle
  • 26.02.2026 – 12:36

    Götz Frömming/Ronald Gläser: Weimer hat seinen Laden nicht im Griff

    Berlin (ots) - Kulturstaatsminister Weimer scheitert mit dem Versuch, die wegen antisemitischer Ausfälle in die Kritik geratene Leiterin der Berlinale, Patricia Tuttle, zu entlassen. Dazu erklärt der kulturpolitische Sprecher der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag, Götz Frömming: "Unter dem Deckmantel der Kunstfreiheit bekommt der Antisemitismus auf der Berlinale ...

    mehr
  • 19.02.2026 – 13:39

    Ruben Rupp: Anonymität demokratisiert das Internet

    Berlin (ots) - Zu der Forderung des Bundeskanzlers nach einer durchgehenden Klarnamenpflicht im Internet teilt der digitalpolitische Sprecher der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag, Ruben Rupp, mit: "Die Vorvorgängerin von Bundeskanzler Friedrich Merz hat anlässlich der NSA-Affäre im Jahr 2013 das Internet zum 'Neuland für uns alle' erklärt. So falsch diese Aussage seinerzeit war, behält sie für Merz offenbar ...

    mehr
  • 10.02.2026 – 14:58

    René Springer: Sozialstaat ist am Limit

    Berlin (ots) - Laut einer aktuellen Forsa-Umfrage für das Magazin "Stern" halten 64 Prozent der Deutschen den Sozialstaat in seiner jetzigen Form für nicht mehr finanzierbar. Besonders hoch ist die Zustimmung bei Anhängern der AfD (84 Prozent), aber selbst bei Wählern von SPD und CDU/CSU sieht die Mehrheit ein Finanzierungsproblem. Damit bestätigen die Bürger in großer Zahl, was die AfD-Fraktion im Bundestag seit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren