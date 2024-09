Stadtwerke München

Dr. Florian Bieberbach ist Energiemanager des Jahres 2024

München (ots)

Auszeichnung für den Vorsitzenden der SWM Geschäftsführung: Bei einem Festakt im Rahmen der E&M Energiemanager Tagung wurde Dr. Florian Bieberbach als "Energiemanager des Jahres 2024" geehrt. Eine Jury aus Wissenschaftler*innen, Journalist*innen und Energie-Fachleuten aus ganz Deutschland bestimmt den jährlichen Preisträger. Die Juroren hat überzeugt, wie Dr. Bieberbach den Weg der Stadtwerke München in eine nachhaltige Energieversorgung Münchens mit strategischem Geschick und innovativem Denken geebnet hat. Seine führende Rolle bei der Förderung erneuerbarer Energien habe nicht nur die Stadtwerke München, sondern die gesamte Branche positiv beeinflusst.

Laudator Serafin von Roon, Geschäftsführer der Forschungsstelle für Energiewirtschaft e.V., betonte in seiner Laudatio: "Florian Bieberbach ist nicht nur ein absoluter Experte, sondern auch ein ausgezeichneter Stratege und Umsetzer. So wurden bei den SWM sehr frühzeitig der Ausbau der Erneuerbaren Energien und die Nutzung der Tiefengeothermie vorangetrieben und somit die Voraussetzung geschaffen, dass es in München mit der Energiewende auch wirklich klappen wird."

Dr. Florian Bieberbach zeigte sich geehrt: "Ich freue mich sehr über die Auszeichnung und die Tatsache, dass wir als kommunales Unternehmen den Preis nach 2009 wieder nach München holen konnten. Im gleichen Jahr begann unsere Ausbauoffensive Erneuerbare Energien, die wir konsequent weiterverfolgen. Den Titel 'Energiemanager des Jahres' verstehe ich vor allem als Auszeichnung für die gesamten SWM und unseren konsequenten Fokus auf erneuerbare Energien. Ich danke allen Beteiligten, die so engagiert an einer CO2-neutralen Energieerzeugung und damit an der Energie- und Wärmewende mitarbeiten. Und ich danke der Jury, dass sie mit der Auszeichnung auch ein deutliches Zeichen für ein konsequentes Festhalten an Klimazielen setzt."

Jurymitglied Professor Christian Held, Partner der Kanzlei Becker Büttner Held, hob die Stadtwerke München als bedeutendes Leitunternehmen hervor. Dr. Bieberbach habe in diesem Sinne das Unternehmen im Hinblick auf Zukunftsthemen geprägt: "Er hat damit Zeichen weit über München hinaus gesetzt."

Original-Content von: Stadtwerke München, übermittelt durch news aktuell