- Von virtuellen Mittagspausen, Teamevents und Business Frühstück im 360 Grad Modus -

Was verstehen wir eigentlich unter Virtual Reality? Nur mit der 3-D Brille ist es natürlich längst nicht getan. Der Markt für VR Anwendungen wächst ständig und die Anwendungen erobern sich nach und nach einen festen Platz in unserem Alltag, beim Einsatz in der Bildung, Medizin oder im Marketing. Insofern war es nur eine Frage der Zeit, bis sich in Berlin das Thema Virtual Reality einen festen Platz auch im Firmenumfeld erobert. Ab sofort bietet die VR Lounge am Potsdamer Platz feste Termine für Unternehmen, Firmenteams unterschiedlicher Größe und die IT-, Health- und Medienbranche. Die Kooperation mit Verbänden und Netzwerken ist zudem dafür geeignet, gemeinsam über neue Trends zu diskutieren oder sich konkreter anzuschauen, welchen Reifegrad die derzeitigen Technologien besitzen.

Im Fokus der neuen Businessformate steht natürlich das Ausprobieren und Interagieren mit der neuesten Hardware und Anwendungen. Dies kann je nach Wunsch zu verschiedenen Tageszeiten und Anlässen geschehen. Ab sofort lauten die neuen Business- und Netzwerkformate am Potsdamer Platz: Afterwork, Business Frühstück oder die virtuelle Mittagspause und folgen damit dem Motto: "Work and Play". Das Eventteam der VR Lounge entwickelt und begleitet zudem kontinuierlich verschiedene Specials und Formate für Firmen von Montag bis Samstag, zwischen 9 bis 21 Uhr. Infos: http://vrlounge.berlin/events-specials/

Terminhinweis für das neue Format eSportsVR: Am 10. März präsentiert die VR-Lounge Berlin exklusiv für die Hauptstadtregion das speziell für eSportsVR entwickelte Spiel Tower Tag. Am diesem Samstag findet von 12 bis 19 Uhr am Potsdamer Platz das Tower Tag Tournament Berlin Masters #2 statt. Die Turnierorganisation erfolgt über die Plattform Toornament, das Turnier wird außerdem live im Internet übertragen.

Terminhinweis Business Netzwerk:

14. März 17-19 Uhr "Forum Digital Platforms & Technologies: Working like Playing inkl. Live Erprobung

Über die VR Lounge

Die VR Lounge GmbH zählt zu den Vorreitern im Bereich Virtual Reality (VR). Als VR Hotspot in Berlin ist sie der erste Anlaufpunkt für alle, die sich mit den Themenwelten rund um Virtual Reality auseinandersetzen und diese spielerisch oder im Dialog erproben wollen. Mit der VR Lounge in den Potsdamer Platz Arkaden wurde die erste Eventlocation für Virtual Reality Anwendungen in Berlin eröffnet. Die technische Ausstattung der neuesten Generation ermöglicht das unmittelbare 360 Grad Erlebnis auf einer Fläche von 240 Quadratmetern. Das Unternehmen versteht sich nicht nur als attraktiven Standpunkt für Virtual Reality Themen, Gaming und Treffpunkt der digitalen Szene, es vernetzt überregional Experten und Unternehmen, die sich im Zuge der Digitalisierungsdebatten intensiv mit den Trends im Bereich VR beschäftigen und neue Geschäftsmodelle entwickeln. www.vr-lounge.de

