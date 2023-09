Bundesverband Farbe Gestaltung Bautenschutz

EuroSkills 2023: Deutschland auf dem Treppchen - Johannes Brandl holt Silbermedaille für Fahrzeuglackierer in Danzig

Frankfurt (ots)

Johannes Brandl kehrt als Vize-Europameister der Fahrzeuglackierer von den EuroSkills 2023 in Danzig zurück. Bei den Europameisterschaften der Berufe konnte sich der 22-jährige Fahrzeuglackierer gegen seine starke Konkurrenz durchsetzen. Von der Goldmedaille trennten ihn nur 2 Punkte in der Gesamtwertung.

In einem unvergleichlich spannenden Wettbewerb stellte die europäische Elite des Fahrzeuglackierer-Nachwuchses ihr handwerkliches Können bei den EuroSkills 2023 unter Beweis. An drei Wettbewerbstagen mit insgesamt 11,5 Stunden Arbeitszeit bewältigten die Teilnehmer zahlreiche herausfordernde Aufgaben. Bei allen Disziplinen von Anfang an vorne mit dabei: Der deutsche Fahrzeuglackierer Johannes Brandl.

So konnte er den Sieg für sich in der Königsdisziplin des Wettbewerbs, der Umsetzung eines eigenen Designs auf einer Motorhaube, verbuchen. Auch bei der Aufgabe "Polieren einer Motorhaube" sammelte der Fahrzeuglackierer aus Bayern Höchstpunktzahlen.

Auf dem Wettbewerbsprogramm standen zudem das korrekte Ausmischen einer 3-Schicht-Lackierung und deren Applizierung auf einer Spiegelkappe sowie die Mehrfachlackierung eines Kotflügels. Zudem mussten die Teilnehmer Dellen in einer Motorhaube beseitigen und sie im Anschluss fachgerecht lackieren. Viele Punkte gab es bei der Kleinschadenreparatur an einem Kotflügel mit 2-Schicht-Metallic-Lackierung zu holen.

"Johannes hat im gesamten Wettbewerb hervorragende Arbeit geleistet und ich bin sehr stolz auf ihn", freut sich Trainer Mariusz Dechnig. "Das Ergebnis war extrem knapp. Es trennte uns nur ein Wimpernschlag vom Gesamtsieg. Mit nur einem winzigen Fehler weniger wäre ihm die Goldmedaille sicher gewesen."

Mit insgesamt 733 Punkten musste sich Johannes Brandl am Ende des Wettbewerbs knapp dem französischen Goldmedaillengewinner Bastien Vaire geschlagen geben, der 735 Punkte erreichte. Die Bronzemedaille ging an Yde Petersen aus Dänemark mit 709 Punkten.

"Die Stimmung bei den EuroSkills - von der Opening Ceremony, dem Wettkampf bis hin zur Siegerehrung - war einfach unglaublich", resümiert Johannes Brandl. "Von einer so großen Menschenmenge bejubelt zu werden und das erleben zu dürfen, ist schon für sich allein ein unfassbar tolles Gefühl. Dann auch noch die Silbermedaille zu gewinnen und auf dem Treppchen als Vize-Europameister zu stehen und gefeiert zu werden, toppt natürlich alles."

"Wir gratulieren Johannes herzlich zu dieser großartigen Leistung und seiner Silbermedaille", betont Steven Didssun, Präsident der Bundesfachgruppe Fahrzeuglackierer des Bundesverbandes Farbe Gestaltung Bautenschutz. "Johannes hat sich super geschlagen und das deutsche Fahrzeuglackierer-Handwerk mehr als würdig bei den EuroSkills vertreten. Ohne das außergewöhnliche Engagement von ihm und seinem Trainer wäre das nicht möglich gewesen."

Der Wettbewerb der Fahrzeuglackierer zeichnete sich trotz des knappen Ergebnisses durch maximale Fairness unter den europäischen Teilnehmern und Experten aus. Auch die hervorragende Organisation und Vorbereitung durch das Team der EuroSkills resultierte in einem reibungslosen Ablauf. "Mein Dank gilt den Experten Samuel Guinard aus Frankreich und Richard Wheeler aus Großbritannien. Aber auch dem britischen Supervisor Michael Massey sowie allen polnischen Kollegen. Dank ihres Einsatzes und ihrer unermüdlichen Vorbereitungen waren die EuroSkills ein großer Erfolg", bemerkt Mariusz Dechnig abschließend.

Auf den wichtigsten europäischen Nachwuchswettbewerb für Fahrzeuglackierer hat sich Johannes Brandl zusammen mit Trainer Mariusz Dechnig monatelang vorbereitet. In zahlreichen Trainingseinheiten im Berufsbildungs- und Technologiezentrum (BTZ) Weiterstadt der Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main wurden alle Aufgabenstellungen der EuroSkills unter Wettbewerbsbedingungen geübt. Dies war möglich, da das BTZ von WorldSkills Germany seit 2016 als Bundesleistungszentrum für Fahrzeuglackierer zertifiziert ist. Die intensive Vorbereitung von Johannes Brandl zahlte sich während des Wettbewerbs aus und trug maßgeblich zu seiner beeindruckenden Leistung bei den EuroSkills 2023 bei.

Der Bundesverband Farbe Gestaltung Bautenschutz

Der Bundesverband Farbe Gestaltung Bautenschutz umfasst 300 regionale Innungen und 16 Landesinnungsverbände. Er vertritt 39.241 Maler- und Lackiererbetriebe, davon ca. 3.500 Fahrzeuglackierbetriebe, mit 19,4 Mrd. Euro Gesamtumsatz.

