Constantin Film

Die warmherzigste Komödie des Jahres!

DAS GEWISSE ETWAS

ab 3. September 2026 im Kino

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München (ots)

Am 3. September kommt eine warmherzige Komödie in die Kinos, die Freundschaft feiert und Lebensfreude versprüht! Mit feinfühligem Witz erzählt Erfolgsregisseur Marc Rothemund (DIESES BESCHEUERTE HERZ, WOCHENENDREBELLEN, EIN FAST PERFEKTER ANTRAG) mit DAS GEWISSE ETWAS eine unglaublich berührende Geschichte, die Vielfalt und Humor auf wunderbare Weise verbindet.

Das prominent besetzte Ensemble kann sich sehen lassen. Mit von der Partie sind: Max von der Groeben, Mala Emde, Florian Lukas, Jasmin Schwiers, Lorenzo Germeno, Frangiskos Kakoulakis, Antonia Riet, Jan Bobke, Ferdinand Kuner, Simon Rupp, Linn Bade, Natalie Kim Lehmann, Timon Heinzl und Luca Davidhaimann.

Heute wurde der Trailer zu DAS GEWISSE ETWAS veröffentlicht, der einen ersten Vorgeschmack auf die berührende Sommerkomödie gibt: https://youtu.be/EmU-mGLAW4k

Inhalt: Nach einem Juwelenraub verstecken sich Alex (Max von der Groeben) und sein Vater Karlo (Florian Lukas) ausgerechnet bei einer Gruppe junger Erwachsener mit Beeinträchtigung, die mit ihren Betreuenden (Mala Emde, Jasmin Schwiers, Lorenzo Germeno) gerade in den Sommerurlaub aufbrechen. Die beiden Ganoven geben sich kurzerhand als der fehlende Mitreisende Otto und dessen Betreuer aus - eine fast perfekte Tarnung. Mit der Flucht vor der Polizei beginnt ein außergewöhnliches Abenteuer, das allen Beteiligten nicht nur ungeahnte Herausforderungen beschert, sondern auch jede Menge Spaß, große Gefühle - und eine neue Sicht auf das Leben!

Basierend auf dem französischen Millionenhit UN P'TIT TRUC EN PLUS inszeniert Regisseur Marc Rothemund, nach einem Drehbuch von Murmel Clausen (DER SCHUH DES MANITU, VATERFREUDEN, DER NANNY), mit DAS GEWISSE ETWAS eine Komödie voller Herz und Humor, die Menschen in ihrer Einzigartigkeit feiert und dabei auf berührende Weise zeigt, wie aus Unterschieden echte Nähe entstehen kann.

DAS GEWISSE ETWAS ist eine Constantin Film-Produktion und wurde mit Mitteln des FilmFernsehFonds Bayern (FFF), der Film- und Medienstiftung NRW, der Bayerischen Staatskanzlei (Bayerischer Filmpreis), der Filmförderungsanstalt (FFA) und des Deutschen Filmförderfonds (DFFF) gefördert. Der Film erhielt das Green Motion Label.

Kinostart: 3. September 2026 im Verleih der Constantin Film

Darsteller:innen: Max von der Groeben, Mala Emde, Florian Lukas, Jasmin Schwiers, Lorenzo Germeno, Frangiskos Kakoulakis, Antonia Riet, Simon Rupp, Jan Bobke, Natalie Kim Lehmann, Ferdinand Kuner, Luca Davidhaimann, Linn Bade, Timon Heinzl, Dieter Landuris, Bettina Mittendorfer u.a.

Regie: Marc Rothemund

Drehbuch: Murmel Clausen

Produzent:innen: Viola Jäger, Patrick Zorer

Executive Producer: Oliver Berben

Erstes Pressematerial zum Film steht unter https://presse.constantin.film zum Download zur Verfügung.

DAS GEWISSE ETWAS basiert auf dem Film UN P'TIT TRUC EN PLUS von Artus, nach einem Drehbuch von Artus, Clément Marchand und Milan Mauger, produziert von Pierre Forette und Thierry Wong.

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