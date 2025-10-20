MagentaSport

Finale der U20-WM live bei MagentaSport: Historisch! Zabiri schießt Marokkos U20 zum ersten WM-Titel - auch Trainer Ouahbi schreibt Geschichte

Sensationssieg bei der U20-Weltmeisterschaft: Im Endspiel schlägt Marokko den sechsfachen Titelträger Argentinien mit 2:0 und gewinnt bei seiner Final-Premiere erstmals ein Turnier der FIFA. Es ist der 1. WM-Titel einer afrikanischen Mannschaft seit 2009, als Ghana Brasilien im Elfmeterschießen besiegte. Für den historischen Erfolg mussten die Marokkaner vor den favorisierten Argentiniern, die auf dem Weg ins Finale alle K.o.-Partien in der regulären Spielzeit und ohne Gegentor gewannen, auch Schwergewichte wie Spanien, Brasilien und die USA ausschalten.

Marokkos Sturmtalent Yassir Zabiri vom portugiesischen Erstligisten FC Famalicão wird im Finale mit beiden Treffern zum Matchwinner und ist mit insgesamt 5 Toren einer von 4 Torschützenkönigen der WM-Endrunde. Auch auf der Trainerbank wird Geschichte geschrieben: Marokkos belgischer Trainer Mohamed Ouahbi ist der erste ausländische Coach, der den U20-Titel gewinnt.

U20-Weltmeisterschaft, Finale: Argentinien - Marokko 0:2

Bei ihrer ersten Finalteilnahme spielen die Marokkaner ihre Defensivstärke aus und setzen entscheidende Nadelstiche im Angriff: Yassir Zabiris Doppelschlag in der 12. und 29. Minute beschert dem marokkanischen Verband seinen ersten WM-Titel. Mit insgesamt 5 Treffern ist Zabiri, dem zuvor das Kunststück gelang, in drei aufeinanderfolgenden K.o.-Spielen Eigentore des Gegners zu erzwingen, einer von 4 Torschützenkönigen und ohne eigenen Assist auf Platz 3 der Scorerliste - der US-Amerikaner Benjamin Cremaschi führt die Liste mit 5 Toren und 2 Vorlagen an. In ihrem ersten Finale seit 2007 hätte die junge Albiceleste aus Argentinien als erste Mannschaft seit 2001 alle Spiele bei der Endrunde in der regulären Spielzeit gewinnen können, verpasst aber den perfekten Durchmarsch und kassiert obendrein die ersten Gegentore in der K.o.-Phase.

Zabiris Doppelpack macht den Unterschied, Argentinien kann das marokkanische Abwehrbollwerk nicht knacken. Link zu den Highlights: cloud.thinxpool.de/s/4WLgkF38zACZSkj

