Constantin Film

Eberhofer. Birkenberger. Susi!

- Das Dreamteam ist zurück:

STECKERLFISCHFIASKO

ab 13. August 2026 im Kino

Trailer ab sofort verfügbar

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München (ots)

Ja, sind's denn scho' 10!? Nach neun erfolgreichen Krimikomödien lässt auch das Filmjubiläum dem wohl beliebtesten Dorf-Polizisten der Nation, Franz Eberhofer, keine Verschnaufpause - und das nicht nur wegen Susis Bestrebungen um das Bürgermeisteramt. Erneut sorgt ein Mordfall in Niederkaltenkirchen für große Schlagzeilen und schickt das Ermittler-Dreamteam Eberhofer und Birkenberger auf gänzlich unbekanntes Terrain: zwischen Neubau, Volksfest und Golfplatz entspinnt sich ein waschechtes STECKERLFISCHFIASKO.

STECKERLFISCHFIASKO, die zehnte Verfilmung der Eberhofer-Reihe nach den beliebten Vorlagen von Bestsellerautorin Rita Falk, kommt am 13. August 2026 in die Kinos.

Ein wahres Dreamteam zum zehnten Mal auch hinter der Kamera: Regisseur Ed Herzog, und Produzentin Kerstin Schmidbauer zeichnen mit ihrem wunderbaren Team erneut für den neuen Eberhofer-Kinofilm verantwortlich. Das Drehbuch stammt (auch diesmal) von Stefan Betz und Ed Herzog.

Einen ersten Vorgeschmack gibt jetzt der Trailer, der ab sofort auch zum Download zur Verfügung steht: https://youtu.be/LLZ2GNJdaag

Inhalt: Eberhofer (Sebastian Bezzel) im Neubau, Birkenberger (Simon Schwarz) im Saustall und Susi (Lisa Maria Potthoff) (fast) im Bürgermeisteramt - und als wäre das Chaos in Niederkaltenkirchen nicht schon perfekt, geht auch noch die Oma (Enzi Fuchs) auf Kur! Gut, dass die neue Haushaltshilfe Julika (Lara Mandoki) ganz zur Freude von Papa (Eisi Gulp) und Leopold (Gerhard Wittmann) für Ordnung auf dem Eberhofer-Hof sorgt, während Franz sich wohl oder übel zwischen Susis Wahlkampf und dem neuen Hobby von Sohn Paul zurechtfinden muss. Als der örtliche "Steckerlfischkönig" plötzlich mausetot auf dem neu errichteten Golfplatz liegt, kommt das dem Dorfsheriff deshalb gar nicht so ungelegen. Gemeinsam mit Rudi Birkenberger macht er sich an die Ermittlungen. Prompt geraten die beiden Spezln in eine ausgewachsene Familienfehde zweier Volksfestclans. "Romeo und Julia" in Niederbayern!

Auch zum Filmjubiläum dürfen sich die Fans wieder auf beliebte Gesichter freuen: Sebastian Bezzel, Simon Schwarz und Lisa Maria Potthoff stehen gemeinsam mit Eisi Gulp, Enzi Fuchs, Gerhard Wittmann, Daniel Christensen, Stephan Zinner, Max Schmidt, Thomas Kügel, Ferdinand Hofer, Sigi Zimmerschied sowie Eli Wasserscheid, Castro Dokyi Affum und Michael Ostrowski vor der Kamera. Zur illustren Niederkaltenkirchener Gemeinde gesellen sich dieses Mal Pelle Küffner, Lara Mandoki, Ruby O. Fee, Niklas Marian Müller, Petra Berndt sowie in einer Gastrolle Milan Peschel u.v.m.!

STECKERLFISCHFIASKO ist eine Constantin Film Produktion in Co-Produktion mit der ARD Degeto Film und dem Bayerischen Rundfunk und wurde mit Mitteln des FilmFernsehFonds Bayern (FFF) und des Deutschen Filmförderfonds (DFFF) gefördert. Regie führte Ed Herzog. Das Drehbuch stammt von Stefan Betz und Ed Herzog. Produzentin ist Kerstin Schmidbauer, Executive Producer sind Oliver Berben und Christine Rothe. Co-Produzent*innen sind Claudia Grässel (ARD Degeto Film), Christoph Pellander (ARD Degeto Film) und Cornelius Conrad (BR).

Kinostart: 13. August 2026 im Verleih der Constantin Film

Darsteller*innen: Sebastian Bezzel, Simon Schwarz, Lisa Maria Potthoff, Enzi Fuchs, Eisi Gulp, Gerhard Wittmann, Sigi Zimmerschied, Daniel Christensen, Stephan Zinner, Max Schmidt, Thomas Kügel, Ferdinand Hofer, Castro Dokyi Affum, Michael Ostrowski, Pelle Küffner, Lara Mandoki, Ruby O. Fee, Milan Peschel, Petra Berndt, Niklas Marian Müller u.v.m.

Executive Producer: Oliver Berben, Christine Rothe

Co-Produzent*innen: Claudia Grässel (ARD Degeto Film), Christoph Pellander (ARD Degeto Film), Cornelius Conrad (BR)

Produzentin: Kerstin Schmidbauer

Drehbuch: Stefan Betz und Ed Herzog nach dem Roman von Rita Falk

Regie: Ed Herzog

Erstes Pressematerial zum Film steht unter https://presse.constantin.film zum Download zur Verfügung.

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