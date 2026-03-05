Horror-Thriller BACKROOMS mit Chiwetel Ejiofor ab 4. Juni im Kino / Plakat und Trailer jetzt verfügbar

Constantin Film

Horror-Thriller BACKROOMS mit Chiwetel Ejiofor ab 4. Juni im Kino

Kahle, verschachtelte Büroflure, endlose beige-gelbe Wände, ein unaufhörliches, unerträglich lautes Surren von Leuchtstoffröhren: Die "Backrooms" beschreiben eine neue Art von Albtraum, eine menschenleere Parallelwelt sich wiederholender, fensterloser Stockwerke, die unsere Realität auf den ersten Blick spiegelt und sich ihr doch mit jedem Schritt weiter entzieht. Verstörend verlassen wirken die labyrinthischen Räume, doch allein ist man dort nicht ...

Mit BACKROOMS verwandelt Regisseur Kane Parsons die Idee einer unberechenbaren Parallelwelt aus seltsam leeren Geschäftsräumen in einen beklemmenden Horror-Thriller, den Constantin Film am 4. Juni 2026 ins Kino bringt.

Hier geht es zum Trailer: https://youtu.be/A-U0RHUs6m4

Der Mythos der sogenannten "Backrooms" entstand 2019 als Internetphänomen, fand schnell weltweit Anhänger und wurde über die Jahre weiterentwickelt. Parsons erster Beitrag dazu entstand vor vier Jahren: Mit dem Kurzfilm "The Backrooms (Found Footage)", der seitdem auf Youtube über 71 Millionen Mal aufgerufen wurde, gelang ihm als damals 16-Jährigen ein Riesenhit. Den Kinofilm THE BACKROOMS drehte Parsons nun für A24 nach einem Drehbuch des renommierten Autoren Will Soodik ("Westworld", "Homeland". "Ash vs Evil Dead").

In den Hauptrollen spielen die Oscar-nominierten Chiwetel Ejiofor (12 YEARS A SLAVE, THE LIFE OF CHUCK) und Renate Reinsve (SENTIMENTAL VALUE, A DIFFERENT MAN), die sich in den Untiefen der unheimlichen Backrooms zu verlieren drohen. In Nebenrollen sind Mark Duplass, Lukita Maxwell, Finn Bennett, Avan Jogia und Robert Bobroczkyi zu sehen.

BACKROOMS ist eine Produktion von A24 im Verleih von Constantin Film, produziert von Kori Adelson, Michael Clear, Dan Cohen, Chris Ferguson unter der Regie von Kane Parsons nach einem Drehbuch von Will Soodik.

Kinostart: 4. Juni 2026 im Verleih der Constantin Film

Darsteller*innen: Renate Reinsve, Chiwetel Ejiofor, Mark Duplass, ua.

Drehbuch: Will Soodik

Regie: Kane Parsons

Produktion: Atomic Monster, Chernin Entertainment, Oddfellows

Produzent*innen: Kori Adelson, Michael Clear, Dan Cohen, Chris Ferguson

Kamera: Jeremy Cox

