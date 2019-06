Pressekonferenz Forschungsstätte Zoo

Verband der Zoologischen Gärten (VdZ)

Wenn sich die Mitglieder des Verbandes der Zoologischen Gärten zur Jahreshauptversammlung treffen, kommen in diesem Jahr rund 150 Zooexperten des gesamten deutschsprachigen Raumes in Rostock zusammen, um über die Zukunft der Zoos zu diskutieren. Im Fokus wird dabei unter anderem die Forschung stehen, die erst durch Zoos und ihre Erfahrungen in der Wildtierhaltung ermöglicht wird.

Wir laden herzlich zur Pressekonferenz ein:

Donnerstag, 20. Juni 2019 10.30 Uhr Kongresszentrum der Yachthafenresidenz Hohe Düne Am Yachthafen 1, 18119 Rostock-Warnemünde (Salon 21/22 - 2. OG)

Als Gesprächspartner werden Ihnen der Präsident des Verbandes und Direktor des Zoos Basel, Dr. Olivier Pagan, der Gastgeber und Direktor des Zoos Rostock, Udo Nagel, sowie der VdZ-Vizepräsident und Direktor des Leipziger Zoos, Prof. Jörg Junhold, zur Verfügung stehen.

Der Verband der Zoologischen Gärten (VdZ) e.V. mit Sitz in Berlin ist die führende Vereinigung wissenschaftlich geleiteter Zoologischer Gärten mit Wirkungsschwerpunkt im deutschsprachigen Raum. Der 1887 gegründete VdZ ist der weltweit älteste Zoo-Verband und gab den Anstoß zur Gründung des Weltzooverbandes (WAZA). Aktuell gehören zum VdZ 71 Mitgliedszoos in Deutschland, Schweiz, Österreich und Spanien. Zu den Schwerpunkten des VdZ gehören die Vertretung der Mitgliederinteressen, die Kommunikation und Kooperation mit Behörden, Politikern, Wissenschaftlern, Verbänden und den Medien. Weiterhin unterstützt der Verband Natur- und Artenschutzprojekte, sowie Bildung und Forschung in Zoos.

