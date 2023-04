Ad Alliance

Exklusive Vermarktungspartnerschaft mit LG Ad Solutions

Ad Alliance kooperiert mit LG Ad Solutions, um datengesteuerte Werbung auf LG Smart TVs weiter auszubauen

Köln (ots)

20. April 2023 - LG Ad Solutions, ein weltweit führender Anbieter von Connected TV (CTV) und Cross-Screen-Werbung, und Ad Alliance kooperieren in Deutschland, um einen kombinierten Einkauf für datengesteuerte CTV-Werbung innerhalb der intelligenten Benutzeroberfläche von LG TV-Geräten in weiteren europäischen Märkten anzubieten. Die Partnerschaft ist für ein Jahr exklusiv und knüpft an der bereits bestehenden Vermarktungspartnerschaft mit der internationalen Schwester RTL AdAlliance an.

Nach dem erfolgreichen Start in Italien wird die Zusammenarbeit nun auf Österreich, die Schweiz und mit der Ad Alliance in Deutschland ausgeweitet. In diesen Ländern können Werbetreibende die fortschrittlichen Targeting-Fähigkeiten von LG Ad Solutions nutzen sowie von dessen CTV-Werbeinventar profitieren, indem wirkungsvolle Werbeerlebnisse für die Zuschauer:innen geschaffen und für Werbekunden optimierte Mediainvestments ermöglicht werden. Werbetreibende können spezifische Zielgruppensegmente adressieren, die u. a. auf Altersgruppen, soziodemografischen Daten sowie auf speziellen Interessen basieren. Dazu gehören auch Haushalte, die ihren Smart TV nicht an das lineare Kabel- oder Satellitenfernsehen angeschlossen haben. LG Ad Solutions ergänzt das Ad Alliance-Portfolio optimal, da CTV-Formate eine Brücke zwischen dem linearen Fernsehen und dem On-Demand/OTT-Konsum von Inhalten auf dem größten Bildschirm im Wohnzimmer schlagen. Alle Formate sind interaktiv und ermöglichen es den Zuschauern, direkt auf die beworbenen Produkte und Inhalte zuzugreifen.

Frank Vogel, Geschäftsführer Ad Alliance: "Smart TVs sind ein Gamechanger für das Medium TV, die Zusammenarbeit mit LG Ad Solutions ist daher eine wichtige strategische Partnerschaft und eine attraktive Ergänzung zu unserem Portfolio. Die Attraktivität und hohe Nachfrage nach CTV-Werbung liegt in der Kombination aus den hohen Reichweiten des TV-Screens und der Adressierbarkeit von hohen Affinitäten. Durch diese Kooperation können wir auf LG Geräten den 'First Touchpoint' auf dem Big Screen bieten - prominent, reichweiten- und zielgruppenstark. Darüber hinaus haben Werbepartner bei Bedarf die Möglichkeit eines pan-europäischen Connects über unsere Schwester RTL AdAlliance."

Ed Wale, VP Europe LG Ad Solutions, ergänzt: "LG Ad Solutions expandiert auf internationaler Ebene und in Kooperation mit Ad Alliance und RTL AdAlliance erweitern wir unsere Möglichkeiten, in Europa mehr als neun Millionen LG Smart TVs zu erreichen. Damit erhalten noch mehr Werbetreibende in Europa Zugang zu fortschrittlichem Audience Targeting auf Basis unserer proprietären Daten, zu Premium-Werbeplatzierungen auf dem LG Smart TV Homescreen sowie die Möglichkeit, Mediabudgets sowohl für lineare als auch für internetfähige TV-Geräte zu optimieren - all das wird von einem hochspezialisierten lokalen Team auf den Markt gebracht."

Smart TVs sind heute der Einstieg für alle Aktivitäten auf großen Bildschirmen zu Hause - einschließlich dem Konsum von linearem Fernsehen, Streaming und Kurzvideos. Mit den LG Ad Solutions Native Ads innerhalb des LG-Ökosystems wird das Portfolio der Ad Alliance erweitert, so dass Werbetreibende Zugang auf das gesamte Smart-TV-Erlebnis erhalten - bestehend aus einem Mix aus LG CTV Native Ads, linearer TV-Werbung, ATV-Werbung im linearen Fernsehprogramm und CTV-Werbung in digitalen Live- und On-Demand-Streams.

Ad Alliance wird als Vermarktungspartner in Deutschland für LG CTV Native Ads das Inventar innerhalb des LG Smart-TV-Ökosystems als Teil seines größeren TV-Angebots bereitstellen. Über die pan-europäische Vermarktungsstruktur der RTL AdAlliance, die in wichtigen Schlüsselmärkten lokal präsent ist, erhält LG Ad Solutions eine umfassende Vermarktungsinfrastruktur in Europa.

RTL AdAlliance wird LG Native Ads in ihrem Portfolio für internationale Werbekampagnen repräsentieren.

