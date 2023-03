Ad Alliance

26. SPA AWARDS: Preisverleihung in Tirol ehrt die besten internationalen Pflegeprodukte und Spas

Auszeichnungen für Palina Rojinski, Elyas M'Barek und Boris Herrmann

Köln/Hamburg (ots)

Die Verleihung der 26. SPA AWARDS (ehemals GALA SPA AWARDS) fand gestern Abend in Kitzbühel/Tirol statt. Die Awards zählen zu den wichtigsten internationalen Beauty- und Spa-Auszeichnungen. Neben den prämierten Pflegeprodukten und Spas in insgesamt sieben Kategorien wurden auch drei herausragende Persönlichkeiten mit den Preisen "Beauty Idol", "Special Prize" und "Female Empowerment Award" ausgezeichnet.

Mit Elyas M'Barek wurde in diesem Jahr erstmals ein Mann als "Beauty Idol" geehrt. M'Barek reiht sich damit ein in die Liste charismatischer Persönlichkeiten, die durch innere und äußere Schönheit und eine positive Lebenseinstellung überzeugen. Bekannt wurde der Schauspieler zunächst über die TV-Serie "Alarm für Cobra 11" und als türkischstämmiger Macho Cem Öztürk in der Serie "Türkisch für Anfänger". M'Barek, der mittlerweile zur A-Riege der deutschen Schauspieler zählt, steht für einen sensiblen Umgang mit den Themen Feminismus, Gleichberechtigung und Diversität.

Der "Special Prize" ging in diesem Jahr an Boris Herrmann. Der leidenschaftliche Segler, Umweltschützer und Profisportler setzt sich für Klimaschutz ein, gibt sein Wissen an Kinder und Teenager weiter und unterstützt die Klimaforschung. Herrmann treibt aber mehr voran, als der Wille zu gewinnen. Seine nächste Weltumsegelung tritt er unter dem Motto "A Race We Must Win - Climate Action Now" an und setzt sich damit für eine nachhaltigere Zukunft ein.

Erstmalig wurde in diesem Jahr im Rahmen der SPA AWARDS der "Female Empowerment Award" vergeben. Die Gewinnerin Palina Rojinski sagt, Weiblichkeit sei etwas Wunderschönes. Aber es brauche Mut, zu seiner Weiblichkeit zu stehen. Rojinski, die für Stärke und Unabhängigkeit steht, ist sich ihrer Vorbildfunktion, die sie als prominente Persönlichkeit mit allein 2,9 Millionen Follower:innen bei Instagram hat, immer bewusst. Mutige Frauen wie Iris Berben, Senta Berger, Miley Cyrus oder Taylor Swift sind für sie Rolemodels.

Zur Verleihung kamen rund 200 geladene Gäste aus der Kosmetikindustrie, aus Kultur und Showbusiness sowie namhafte Vertreter:innen der Luxushotellerie im Bio-und Wellnessresort "Stanglwirt" zusammen. Prominente Gäste der Veranstaltung waren unter anderen Nazan Eckes, Rúrik Gíslason, Jorge Gonzales, Franziska Knuppe, Motsi Mabuse, Barbara Meier, Rebecca Mir sowie Jana Ina Zarella. Den Abend moderierten Annika Lau und Marco Schreyl.

Die Preisträger der 26. SPA AWARDS im Überblick:

Kategorie BEAUTY IDOL: Elyas M'Barek

Kategorie SPECIAL PRIZE: Boris Herrmann

Kategorie FEMALE EMPOWERMENT AWARD: Palina Rojinski

Kategorie PRESTIGE: La Prairie: Pure Gold Radiance Nocturnal Balm

Kategorie LIFESTYLE: Spilanthox Therapy: Intense Mandelic Acid Facial

Kategorie ORGANIC: Annemarie Börlind: Rose Nature - Supreme Glow Cream-Gel

Kategorie SELFCARE: Clarins: Baume-Huile Hydratant Tonic

Kategorie HAIRCARE: Aveda: Botanical Repair Strengthening Overnight Serum

Kategorie SPA CONCEPTS: Weissenhaus Grand Village Resort & Spa am Meer, Wangels/Deutschland

Kategorie MEDICAL SPAS: Palazzo Fiuggi, Fiuggi/Italien

Die Ad Alliance verleiht die SPA AWARDS in enger Zusammenarbeit mit GALA und RTL

Über die SPA AWARDS

Die SPA AWARDS zählen zu den wichtigsten internationalen Beauty- und Spa-Auszeichnungen. Prämiert werden nur erstklassige Pflegeprodukte, Konzepte und Locations, die dem ganzheitlichen Anspruch der SPA AWARDS gerecht werden. Die Jury setzt sich aus folgenden Mitgliedern zusammen: Medizinerin und Anti-Aging-Expertin Dr. Susanne Schmiedeberg, Spezialist für Forschung, Entwicklung und Herstellung von Naturkosmetika und Naturarznei Dr. David Hauck, Dermatologin und Professorin für Kosmetikwissenschaften Prof. Dr. Martina Kerscher, Influencerin Farina Opuku (Novalanalove), Hairstylist Dejan Garz, GALA TV-Moderatorin Annika Lau, GALA-Chefredakteurin Doris Brückner, Head of Beauty GALA, BRIGITTE-Gruppe, BARBARA und GUIDO Merle Rebentisch, Deputy Head of Beauty GALA, BRIGITTE-Gruppe, BARBARA und GUIDO Nicole Lötters, Head of Beauty, Fashion & Instagram GALA.de, BRIGITTE.de und BARBARA.de Nane Meyer und stellvertretende Head of Beauty & Fashion GALA.de, BRIGITTE.de & ELTERN.de Friederike Dejan.

Zur Ad Alliance

Ad Alliance ist Deutschlands Vermarkter Nummer 1 und führend in Sachen individueller Kreationen und ganzheitlicher, crossmedialer Kampagnenkonzepte. Seit 2016 bündelt Ad Alliance die Kompetenzen starker Medienpartner und verantwortet den Verkauf von Werbeflächen für die Sender und Angebote von RTL Deutschland, der SPIEGEL-Gruppe sowie des Video- und Technologiespezialisten smartclip. Zusätzlich vermarktet das Team als Dienstleister die Print- und Digitalmarken für Media Impact sowie der rtv media group. Die Vermarktung umfasst rund 500 Medienmarken, die Gattungen TV, Print, Digital, ATV und Audio - und erreicht somit knapp 100 Prozent der Menschen in Deutschland. Neben der inhaltlichen Beratung ist der Einsatz innovativer technologischer Lösungen Teil der von Ad Alliance angebotenen Markeninszenierungen - von Programmatic bis hin zur kontext- und datenbasierten Ausspielung von Werbung. Weitere Informationen unter www.ad-alliance.de

