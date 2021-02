Ad Alliance

Ad Alliance erweitert sein Portfolio mit der interaktiven Musikvideo-Plattform XITE

Köln/Hamburg (ots)

Ad Alliance erweitert mit dem niederländischen Musik-TV-Anbieter XITE sein Media-Inventar im Bereich Connected TV (CTV). smartclip, Europas größte offene Adtech-Plattform für Broadcaster und Streaming-Dienste, steuert das technische Know-how bei. XITE, die erst kürzlich mit einem neuen Musik-TV-Kanal in Deutschland gestartet sind, bieten insbesondere jungen Zielgruppen ein ultimatives Musikvideo-Vergnügen auf TV- und OTT-Plattformen. Der lineare Channel wird speziell für das deutschsprachige Publikum kuratiert und ist kostenlos im TV+ Angebot bekannter TV-Gerätehersteller und direkt über die XITE TV App verfügbar. Ein Ausbau der Zusammenarbeit in Europa ist über die europäische Präsenz von smartclip bereits in Planung.

Das XITE-Angebot verbindet das Musikfernsehen der 90er Jahre mit digitaler Unterhaltung für das 21. Jahrhundert. Mithilfe des smartclip Adtech Stacks wird XITE durch lineare Werbeunterbrechungen, die an TV-Werbeblöcke erinnern, monetarisiert. Gleichzeitig werden zeitgerechte Targeting-Standards der Online Werbung erfüllt und auf die Nutzer zugeschnittene, hoch relevante Werbeunterbrechungen geschaffen.

"Die digitale Streaming-Landschaft wird immer vielfältiger und webgestützte Video-Inhalte gewinnen bei Werbungtreibenden an Beliebtheit", sagt Paul Mudter, COO der Ad Alliance. "Die Bereitschaft für Streaming-Angebote zu zahlen, ist endlich; daher suchen viele Zuschauer nach kostenlosen Alternativen. XITE ist eine solche Alternative - ein an die heutigen Verbrauchergewohnheiten angepasstes Musik-TV-Erlebnis zum Zurücklehnen. Das macht XITE auch im deutschen Markt zu einem attraktiven Angebot und zu einer großartigen Ergänzung innerhalb unseres Portfolios."

Die Vermarktung des XITE-Angebots wird als Teil des Ad Alliance-Media-Inventars ausgerollt. Die Nutzer erhalten mit XITE ein für sie relevantes Entertainment-Angebot, während Werbekunden ihre Mediastrategie gerade im wachsenden CTV-Segment um eine exzellente Musikvideo-Plattform ergänzen können, die über die Werbewirkung hinaus auch ein sicheres Umfeld garantiert. Musik-Streaming hat sich für viele Markenverantwortliche zu einem bedeutenden Bestandteil der Multi-Touchpoint-Werbestrategie entwickelt, insbesondere um jüngere Zielgruppen zu erreichen.

"Wir erleben zurzeit branchenweite Verschiebungen hin zum Streaming, da die Menschen mehr Zeit zuhause verbringen. Um unsere wachsende Plattform zu monetarisieren, brauchen wir innovative Partner, die komplexe Herausforderungen schnell und effizient lösen können. Mit der Ad Alliance und smartclip sind Spezialisten in der Streaming- und Sender-Landschaft am Werk. Damit sind sie die idealen Partner", ergänzt Ingmar Rood, Director of Sales & Partnerships bei XITE. "Wir sind überzeugt, dass Musikvideos weiterhin den Musik-Streamingmarkt dominieren werden. Durch diese Partnerschaft mit Ad Alliance und smartclip können wir deutschen Konsumenten in einem neuen Segment ein maßgeschneidertes Entertainment-Erlebnis zum Zurücklehnen bieten. Die lokale Marktexpertise und die tiefe Verwurzelung im europäischen Werbevideomarkt waren für uns für die Zusammenarbeit ausschlaggebend."

Der Ausbau der Kooperation zwischen XITE und smartclip in weiteren smartclip-Märkten in Europa ist der nächste Schritt. Gemeinsam werden Möglichkeiten für CTV-Kampagnen für Werbetreibende in ganz Europa eröffnet. Im niederländischen Heimatmarkt arbeitet XITE bereits erfolgreich mit RTL Nederland als Teil des Portfolios der unabhängigen Ad Alliance Nederland zusammen.

Über Ad Alliance:

Ad Alliance ist kompetenter Partner von Werbekunden und Mediaagenturen für die individuelle Kreation und Orchestrierung crossmedialer Kampagnen und bedient damit die steigende Nachfrage nach gattungsübergreifenden Vermarktungsangeboten im Markt. Seit 2016 bündelt Ad Alliance die Kompetenzen starker Medienpartner: Mit der Vermarktung des Werbeinventars von IP Deutschland, G+J e|MS, smartclip, SPIEGEL MEDIA, der rtv media group und als Dienstleister für Media Impact bietet Ad Alliance ein Qualitätsportfolio aus TV, Print, Online, Mobile, ATV und Audio. Sie steht für Sonderinszenierungen über alle Plattformen, einschließlich Native Advertising sowie Performance- und Influencer-Marketing. Neben der inhaltlichen Ausgestaltung bietet Ad Alliance technische Lösungen von Programmatic bis hin zur datenbasierten Ausspielung von Werbung. Gemeinsam erreichen die von Ad Alliance vermarkteten Plattformen 99 Prozent der deutschen Bevölkerung.

Über smartclip

Wir bei smartclip gestalten die Zukunft von Videowerbung - mit fortschrittlichen Lösungen für Online-Video und Addressable TV-Werbung. Unsere proprietäre Technologie ermöglicht Markeninhabern echtes Cross-Screen-Storytelling auf allen Geräten und ermöglicht es TV-Sendern und Publishern, ihre Inhalte auf die effizienteste und effektivste Weise zu vermarkten. Das Portfolio von smartclip umfasst erstklassige TV-Sender, Publisher und Marken, die die Grenzen der traditionellen Werbung durch innovative, hochwertige Videowerbung überwinden wollen.

Als Tochterunternehmen der Mediengruppe RTL Deutschland ist smartclip Teil der RTL Group - Europas führende frei empfangbare Sendergruppe. Neben dem Hauptsitz in Hamburg unterhält smartclip Niederlassungen in Berlin, München, Düsseldorf, Gütersloh, Stockholm, Oslo, Helsinki, Amsterdam, Mailand und Rom. Weitere Informationen finden Sie aufwww.smartclip.tv sowie aufTwitter und LinkedIn.

Über XITE

XITE hat sich zum Ziel gesetzt, das beste Musikvideo-Erlebnis der Welt zu bieten. Gegründet in den Niederlanden, erreicht XITE heute 100 Millionen Haushalte in Europa und Nordamerika über lineare Netzwerke, interaktive TV-Apps und On-Demand-Streaming-Dienste. Das Unternehmen hat die Art und Weise, wie Zuschauer Musikvideos erleben, revolutioniert, indem es ihnen ermöglicht, den gesamten Katalog zu durchsuchen, zu liken und zu skippen, von einem Team von Musikexperten kuratierte Kanäle zu genießen und mit der einzigartigen Mixer-Funktion ihren eigenen Kanal basierend auf einem Genre, einem Jahrzehnt und einer Stimmung zu erstellen. XITE verfügt durch Vereinbarungen mit allen großen und führenden unabhängigen Musiklabels und -vertrieben über einen umfassenden Musikvideo-Katalog.

