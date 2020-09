sportwetten.de

sportwetten.de mit Wetten für die Deutsche Beachvolleyball-Meisterschaft

Düsseldorf (ots)

sportwetten.de bietet als offizieller Wettpartner des DVV auch in diesem Jahr wieder attraktive Wettquoten zum Highlight des Beach-Volleyball-Jahres 2020 in Timmendorfer Strand an

Vom 3. bis 6.9.2020 finden die Deutschen Meisterschaften im Beachvolleyball am Timmendorfer Strand statt. Sowohl bei den Männern, als auch bei den Frauen wird zunächst eine Gruppenphase mit vier Gruppen á vier Teams ausgetragen. Anschließend treffen die Zweit- und Drittplatzierten der jeweiligen Gruppen im Achtelfinale aufeinander. Die Gruppensieger sind dann bereits für das Viertelfinale gesetzt.

Als Favorit bei den Herren werden die Vizeweltmeister Thole/Wickler (Quote 1,75) gehandelt. An Nr. 2 gesetzt sind die von sportwetten.de gesponserten Titelverteidiger Bennet und David Poniewaz (Quote 3,75). Außerdem zählen die Duos um Walkenhorst/Winter (7,0), Ehlers/Stadie (10,0) und Becker/Schröder (14,0) zum erweiterten Favoritenkreis.

Deutlich ausgeglichener gestaltet sich der Blick auf das Feld der Damen. Hier zeichnet sich ein Zweikampf zwischen den Titelverteidigerinnen um Borger/Sude (Quote 2,5) und dem neuen Duo um Kozuch/Ludwig (3,0) ab. Aber auch Teams wie Ittlinger/Laboureur (5,0), Bieneck/Schneider (5,0), Grüne/Walkenhorst (6,0) oder Behrens/Tillmann (8,0) dürfen sich Chancen auf den Titelgewinn ausrechnen.

