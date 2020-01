Leutgeb Entertainment Group GmbH

Dreifach-Auszeichnung: Andrea Berg erhält "Die Eins der Besten" | die ersten Hallen der großen Tour bereits ausverkauft

Graz (ots)

Für das Album des Jahres & als Sängerin des Jahres sowie den Platin-Award für MOSAIK. Die MOSAIK-Live Arena Tour startet diese Woche richtig durch - Sechs Hallen bereits ausverkauft

Riesenüberraschung und eine große Ehre für Andrea Berg in der Show "Schlagerchampions - Das große Fest der Besten" am Samstagabend: Vor einem Millionenpublikum in der ARD und im ORF wurde die Ausnahmekünstlerin fünf Tage vor der Fortsetzung ihrer spektakulären MOSAIK-Live Arena Tour dreifach ausgezeichnet.

Für das Album des Jahres und als Sängerin des Jahres erhielt Andrea Berg gleich zweimal "Die Eins der Besten". Doch damit nicht genug: Aus den Händen von Fußball-Star Alexander Hleb, der einst die Fäden im Spiel des VfB Stuttgart zog, anschließend beim FC Arsenal London für Furore sorgte und mit dem FC Barcelona das Triple aus Champions League, Meisterschaft und Pokal gewann, nahm sie sichtlich gerührt den Platin-Award für mehr als 200 000 in Deutschland verkaufte MOSAIK-Alben entgegen. "Andrea ist nicht nur eine einzigartige Sängerin, sondern auch ein ganz besonderer Mensch. Sie ist die Beste", so Hleb, der Andrea Berg seit seiner Zeit beim VfB Stuttgart kennt und schätzt.

"Ich bin wirklich sprachlos. Tausend Dank an meine Fans, mein gesamtes Team und natürlich an Alex für die riesige Überraschung. Ohne Euch wäre das alles nicht möglich", zeigte sich Andrea Berg überwältigt.

Für die erfolgreichste Sängerin der deutschen Chartgeschichte ein spektakulärer Start in das Jahr 2020, das diese Woche richtig Fahrt aufnimmt. Mit drei Shows in Oberhausen (16.1.), Hamburg (17.1.) und Köln (18.1.) setzt Andrea Berg ihre MOSAIK-Live Arena Tour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz fort, die insgesamt 31 Konzerte umfasst.

Nach der fulminanten, ausverkauften Premiere Ende November in Stuttgart sind die Hallen in Ulm, Trier, Wien und Salzburg bereits ausverkauft. Für die weiteren Tourstandorte sind Tickets noch unter

www.eventim.de (Deutschland Shows)

www.oeticket.com (Österreich Shows)

www.ticketcorner.ch (Schweiz Shows)

www.andrea-berg.de

und an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

"Ich freue mich riesig darauf, Euch in meine Träume mitzunehmen und gemeinsam mit Euch das Leben zu feiern."

