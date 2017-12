Ed Sheeran veröffentlicht weitere Perfect Version mit Andrea Bocelli

1 weiterer Medieninhalt

Artwork zu den Andrea Bocelli Konzerten ÖSTERREICH/DEUTSCHLAND/SCHWEIZ Bild-Infos Download

Ed Sheeran singt mit Andrea Bocelli

Graz (ots) - Ed Sheeran (26) präsentiert den perfekten Weihnachtssong. Seine Single Perfect hält sich schon wochenlang in den Charts, ein Remix mit Beyonce (36) steht in den USA und Großbritannien sogar auf Platz eins! Nun kommt noch eine dritte Version auf den Markt - und dafür singt Ed sogar in einer anderen Sprache!

Gemeinsam mit dem italienischen Startenor Andrea Bocelli (59) wird heute am 15.Dezember eine orchestrale Variante von Perfect veröffentlicht, die von Eds Bruder Matt produziert wurde. Angekündigt wurde diese sensationelle Neuigkeit bereits am Dienstag auf Insta-gramm.

Zwtl.: Ein perfektes Weihnachtsgeschenk

Mit Perfect ist Ed Sheeran ist der absolute Favorit für den Nummer 1 Weihnachtshit 2017 und wir dürfen auf uns zweifellos auf das Ergebnis der Zusammenarbeit mit dem italienischen Star-Tenor und Ikone des Crossovers Andrea Bocelli freuen.

"Ein kleines Geschenk für euch alle kurz vor Weihnachten. Ich hoffe, ihr mögt es genauso sehr wie ich", schreibt Sheeran.

Ed Sheeran und Andrea Bocelli kennen sich bereits seit 2015. Damals arbeiteten beide Superstars in einem Sketch anlässlich der MTV EMA zusammen.

Zwtl.: Erleben Sie den Maestro live und genießen Sie ein einmaliges Konzerterlebnis in den renommiertesten Spielstätten:

Wien, Stadthalle am 24.3.2018

München, Olympiahalle am 7.4.2018

Hamburg, Barclaycardarena am 21.4.2018

Hannover, TUI-Arena am 5.5.2018

Stuttgart, Hanns Martin Schleyer Halle am 26.5.2018

Köln, LANXESS Arena am 30.6.2018

Berlin, Waldbühne am 24.8.2018

Basel, St. Jakobshalle am 19.1.2019

Jetzt Weihnachtsaktions-Tickets sichern: Beim Kauf von 2 Tickets -10%, beim Kauf von 4 Tickets -20% Rabatt auf den regulären Verkaufspreis!

Tickets Wien: [https://www.ots.at/redirect/ticketswien] (https://www.ots.at/redirect/ticketswien)

Tickets Deutschland: [https://www.ots.at/redirect/ticketsdeutschland] (https://www.ots.at/redirect/ticketsdeutschland)

Tickets Basel: [https://www.ots.at/redirect/ticketsbasel] (https://www.ots.at/redirect/ticketsbasel)

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at

Rückfragehinweis: Klaus Leutgeb Veranstalter +43 (0) 3135/53577-3680, M: +43 (0) 664/222-06-57 presse@schwarzlsee.at www.schwarzlsee.at

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/16145/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

Original-Content von: Leutgeb Entertainment Group GmbH, übermittelt durch news aktuell