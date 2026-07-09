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Teures Zögern: Junge Steuerzahler verschenken oft ein kleines Vermögen

Berlin (ots)

Eine aktuelle Datenanalyse zeigt: Berufseinsteigern und jungen Singles winkt eine durchschnittliche Erstattung von über 1.000 Euro. Wer jetzt nicht handelt, gerät unter Zeitdruck - am 31. Juli endet die gesetzliche Abgabefrist.

Steuern sparen ist trocken, kompliziert und lohnt sich für Berufseinsteiger ohnehin nicht? Ein teurer Irrtum, wie eine aktuelle Auswertung von mehr als 740.000 Steuerbescheiden des Jahres 2024 zeigt. Die Zahlen belegen: Gerade junge Steuerzahler lassen zu Beginn des Berufslebens oft Geld beim Finanzamt liegen, das ihnen eigentlich zusteht. Gleichzeitig tickt die Uhr: Für das Steuerjahr 2025 endet die Abgabefrist am 31. Juli.

Der Trend geht nach oben: über 1.050 Euro Erstattung im Schnitt

Dass sich die Steuererklärung für Singles und Berufseinsteiger auszahlt, beweisen die harten Fakten der amtlichen Bescheide:

Hohe Erfolgsquote: Mehr als neun von zehn ledigen Steuerzahlern (91,3 %) erhielten für das Jahr 2024 eine Steuererstattung. Nur 8,70 % mussten Steuern nachzahlen.

Steigende Summen: Der finanzielle Ertrag für Singles steigt. Lag die durchschnittliche Steuererstattung für Ledige im Steuerjahr 2023 noch bei 1.014 Euro, so ist dieser Wert im Steuerjahr 2024 bereits auf 1.058 Euro geklettert.

"Viele junge Menschen scheuen den vermeintlichen Aufwand und wissen gar nicht, welche Summen sie dem Staat damit ohne Not überlassen", erklärt Peter Schmitz, Geschäftsführer von WISO Steuer. "Dabei zeigt die Kurve der Durchschnittserstattungen klar nach oben. Wer die Abgabefrist ungenutzt verstreichen lässt, verzichtet freiwillig auf ein stattliches Urlaubsbudget oder ein finanzielles Polster."

Countdown zum 31. Juli: Wer muss, wer kann

Für alle, die zur Abgabe verpflichtet sind, etwa durch Lohnersatzleistungen wie Elterngeld, Nebeneinkünfte oder bestimmte Steuerklassenkombinationen, ist es jetzt höchste Zeit. Wer den 31. Juli 2026 versäumt, riskiert Verspätungszuschläge.

Doch auch die freiwillige Abgabe lohnt sich, besonders für Berufseinsteiger, wie die Auswertung zeigt. Digitale Lösungen haben den Prozess dabei deutlich vereinfacht. Viele Angaben werden automatisch vorausgefüllt, eine ELSTER-Schnittstelle ersetzt den Papierkram. Steuerliches Vorwissen ist dafür nicht mehr zwingend notwendig.

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