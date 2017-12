Nuuk programmiert das "Pastewka Quiz" für Amazon Alexa

Nils Kassube und Alexander Köhn, Gründer und Geschäftsführer der Digitalagentur Nuuk GmbH. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/128998 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Nuuk GmbH/Thorsten Samesch" Bild-Infos Download

Hamburg (ots) - Für den Serienstart der neuen Staffel von "Pastewka" am 26. Januar 2018 hat die Nuuk GmbH aus Hamburg einen Quiz Skill für den Cloud-basierten Sprachdienst Amazon Alexa im Auftrag von Amazon Prime Video entwickelt.

Der Skill begleitet wahre Pastewka-Fans über die nächsten fünf Wochen hinweg bis zum Start der neuen Staffel. Jede Woche erscheinen fünf neue Quiz-Fragen, die man zum Beispiel über die smarten Lautsprecher Amazon Echo und auch über das neue Amazon Echo Show beantworten kann. Kurz vor Serienstart wird unter allen Teilnehmern eine Reise zur Premiere der neuen Staffel in Berlin ausgelost. Das Besondere an dem Skill ist, dass Bastian Pastewka die Dialoge innerhalb des Skills eingesprochen hat und zu jeder der Fragen eigene Hilfestellungen gibt und Anekdoten erzählt. So klingt das Quiz besonders authentisch. Die Entwicklung hat in enger Zusammenarbeit mit dem Amazon Alexa Team und den Kollegen von Amazon Prime Video stattgefunden.

"Mit dem entwickelten Skill haben Fans die Möglichkeit, noch näher an ihrem Serienstar zu sein. Solche Möglichkeiten hat man vor zwei Jahren noch nicht gehabt. Wir haben mit der Umsetzung gezeigt, wie interaktiv heutzutage Skills entwickelt werden und als Marketinginstrument eingesetzt werden können.", erläutert Alexander Köhn, Mitgründer der Digitalagentur Nuuk. Seit der Gründung im Jahr 2016 hat er mit seinem Kollegen Nils Kassube und dem Nuuk-Team zahlreiche solcher "Skills" oder "Actions" für Google Home, die Lautsprechersysteme von Sonos oder eben jetzt für den Cloud-basierten Sprachdienst Amazon Alexa entwickelt. Köhn und Kassube, die inzwischen als führende Spezialisten für intelligente Sprachsteuerung in Deutschland gelten, erwarten einen stetigen Anstieg von neuen Anwendungen für die smarten Speaker. Köhn: "Für viele Unternehmen wird es bald ein unverzichtbarer Teil des Marketing-Mixes sein, Angebote für Alexa oder Google Home bereitzustellen - ähnlich wie es schon bei den Smartphone-Apps vor einigen Jahren war.

Über die Nuuk GmbH

Das Team der Hamburger Digitalagentur Nuuk verfügt über langjährige Erfahrung in der Entwicklung von Lösungen für alle mobilen Endgeräte. Ein aktueller Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung sprachgesteuerter "Skills", die Cloud-basierte Sprachdienste wie Amazons Alexa oder Googles Assistant um neue Funktionen erweitern. Gegründet wurde die Nuuk GmbH im Jahr 2016 von Alexander Köhn und Nils Kassube. Nuuk sitzt am Rödingsmarkt im Herzen Hamburgs.

Aktivierung des Skills https://www.amazon.de/dp/B077ZC56PY

