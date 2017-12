500.000 Euro für Aktion "Ein Herz für Kinder" - Rekordspende von der Stiftung Kinderförderung und dem PLAYMOBIL-FunPark

Die Stiftung Kinderförderung von Playmobil unterstützt die Aktion "Ein Herz für Kinder" mit einer Rekordspende. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/128992 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Stiftung Kinderförderung von Playmobil" Bild-Infos Download

Zirndorf (ots) - Die Stiftung Kinderförderung von PLAYMOBIL und der PLAYMOBIL-FunPark unterstützen die Aktion "Ein Herz für Kinder" in diesem Jahr mit einer Rekordsumme.

"Wir verstehen es als Auftrag, Kinder in ihrer Entwicklung zu fördern und zu unterstützen. Die Aktion "Ein Herz für Kinder" zeigt viele wertvolle Projekte auf, die dies nachhaltig ermöglichen", erklärt Marianne Albert, Kuratoriumsvorsitzende der Stiftung Kinderförderung von PLAYMOBIL.

Die Stiftung Kinderförderung von PLAYMOBIL habe sich daher entschieden, die Aktion zum Jahresende mit insgesamt 400.000 Euro zu unterstützen. Der PLAYMOBIL-FunPark steuert weitere 100.000 Euro dazu.

Die Spende kommt konkreten Projekten zu Gute, die u.a. während einer ZDF Gala am 09.12.2017 vorgestellt wurden. Die Initiatoren hinter "Ein Herz für Kinder" von BILD hilft e.V. leisten aus Sicht der Stiftung hervorragende Arbeit und unterstützen vielfältige, internationale Projekte zum Schutz und zur Förderung von Kindern. "Jedes Kind hat eine faire Zukunftschance verdient. Wir möchten einen Unterschied im Leben von Kindern machen, die materiell oder seelisch in Not geraten sind. Mit einer Hilfe, die wirklich ankommt", so Albert.

Die Stiftung Kinderförderung von PLAYMOBIL wurde vor über 20 Jahren von Horst Brandstätter, dem im Juni 2015 verstorbenen Inhaber der Brandstätter Gruppe, ins Leben gerufen, um Kindern eine gesunde körperliche, geistige und seelische Entwicklung zu ermöglichen. Bisher lag das Hauptaugenmerk der Stiftung auf dem Bau und der Bereitstellung von ?Aktivschiffen?, die in Kindergärten aufgestellt werden, um Kinder in ihren Aktivitäten zu unterstützen.

