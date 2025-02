AIF e.V.

Dr. Matthias Heider ist neuer Geschäftsführer der AIF - Allianz für Industrie und Forschung

Köln/Berlin (ots)

Dr. Matthias Heider (58) ist seit 1. Februar 2025 Geschäftsführer der AIF - Allianz für Industrie und Forschung e.V. Die AIF ist Interessenvertreter an der Schnittstelle zwischen Industrie und Forschung. Unter ihrem Dach schließen sich zahlreiche industriegetragene Forschungsvereinigungen zusammen, die Unternehmen unterschiedlicher Größen und Branchen repräsentieren und Gemeinschaftsforschung organisieren. Ihr Ziel ist es, die Innovationskraft der deutschen Wirtschaft zu stärken.

Der promovierte Volljurist wird das AIF-Netzwerk führen und nach außen vertreten. "Die AIF ist ein erfolgreicher Brückenbauer zwischen Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Innovationen, wie sie in den Forschungsvereinigungen der AIF entwickelt werden, tragen erheblich zur Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft bei. Dieses Engagement möchte ich in meiner neuen Aufgabe stärken und den Ausbau unterstützen", betont Heider.

Dr. Matthias Heider ist Rechtsanwalt und als Of Counsel der BDO Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH in Berlin und Düsseldorf tätig. Er studierte Rechtwissenschaften in Bonn und promovierte zu Konzessionsverträgen im Energie- und Wasserecht. Nach seiner Zulassung als Rechtsanwalt arbeitete er zehn Jahre als Leiter Recht/Patente bei der DKR Deutsche Gesellschaft für Kreislaufwirtschaft mbH in Köln und später als Rechtsanwalt und Manager bei der BDO Wirtschaftsprüfungsgesellschaft AG in Bonn und Hamburg.

Von 2009 bis 2021 war Dr. Matthias Heider direkt gewähltes Mitglied des 17., 18. und 19. Deutschen Bundestages und in dieser Zeit Mitglied und zuletzt stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses für Wirtschaft und Energie. Darüber hinaus gehörte er 2020 der Regierungskommission "Wettbewerbsrecht 4.0" sowie 2013 der Enquetekommission "Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität - Wege zu nachhaltigem Wirtschaften und gesellschaftlichem Fortschritt in der Sozialen Marktwirtschaft" an. Von 2013 bis 2021 engagierte er sich im Vorstand der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag.

Der ehemalige Bundestagsabgeordnete ist bis heute langjähriges Mitglied des Präsidiums und Stellvertretender Bundesvorsitzender der Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT). Er nimmt die Aufgaben des Beauftragten des Präsidiums der Kommission Wirtschaft/ Innovation/ Bildung/ Forschung wahr.

"Mit Dr. Matthias Heider haben wir eine Führungskraft und erfahrenen Experten gewonnen, der in der Bundes- und Wirtschaftspolitik ausgezeichnet vernetzt ist und darüber hinaus mit den Zukunftsthemen der deutschen Wirtschaft bestens vertraut ist. Wir freuen uns auf die künftige Zusammenarbeit und gemeinsame Weiterentwicklung der Allianz für Industrie und Forschung mit ihm", erklären die Vorstände der AIF, Dr.-Ing. Peter Dültgen, Jens Jerzembeck und Thomas Reiche. Sie führten die AIF-Geschäfte in den vergangenen anderthalb Jahren ehrenamtlich.

