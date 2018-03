JuNiki's Double Neck. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/128666 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/JuNiki´s Double Neck GmbH/Dr. Christian Kehlenbeck" Bild-Infos Download

Schwanewede (ots) - Das Trinkflaschen-Startup JuNiki's Double Neck verlost jede Menge innovativer Trinkflaschen für Einschulungskinder an Kindergärten:

- Drei Kindergärten erhalten jeweils einen kompletten Satz Trinkflaschen für alle ihre Einschulungskinder - 50 weitere Kindergärten gewinnen je zwei Trinkflaschen als Beigabe zu ihrer lokalen Kindergartenfest-Tombola

Darüber hinaus können alle Kindergärten von besonderen Rabatt-Aktionen profitieren.

Am Gewinnspiel teilnehmen kann jeder Kindergarten durch eine einfache Email an kiga2018@junikis.de unter Angabe der Anzahl der Einschulungskinder. Unter allen teilnehmenden Kindergärten werden am 16. April 2018 die Gewinner ausgelost. Nähere Informationen zur Verlosung gibt es unter: www.junikis.de/kiga2018

Idee zur JuNiki's Double Neck Trinkflaschen-Verlosungs-Aktion für Kindergärten:

Immer noch werden zu viele Kinder mit Einwegflaschen zur Schule geschickt. Dies ist schlecht für die Umwelt, und auch schlecht für die Kinder, wenn industriell gefertigte, oft überzuckerte Getränke mitgegeben werden.

"Ausreichend gesunde und frische Getränke fördern das Wohlbefinden und die Leistungsfähigkeit unserer Kinder in der Schule", glaubt Dr. Christian Kehlenbeck, selbst Vater zweier Schulkinder und Gründer von JuNiki's Double Neck.

Auf Basis der Anforderungen von Kindern und deren Eltern hat er eine ganz neue Trinkflasche für Schüler entwickelt, die nicht nur kinderleicht nachzufüllen ist, sondern auch besonders hygienisch, leicht und robust und auch dicht bei kohlensäurehaltigen Getränken. Befüllt mit frischem Wasser mit oder ohne Kohlensäure, zur Aromatisierung auch gerne ergänzt durch etwas Obst oder sogar Gemüse, versorgt sie die Kinder mit ausreichend gesunder und zugleich geschmackvoller Flüssigkeit.

Und an langen Schultagen, oder bei besonders großem Durst, zum Beispiel an Tagen mit Sportunterricht, füllen die Kinder die Flasche ganz einfach wieder auf; durch die separate, etwas größere und schräg angeordnete Nachfüllöffnung bequem auch unter kleineren Wasserhähnen, unter die herkömmliche Trinkflaschen einfach nicht drunter passen. "Auch wir hatten den ganzen Schrank voller niedlich bedruckter Trinkflaschen, aber keine war wirklich gut genug, weder aus unserer Eltern-Sicht, noch aus der Perspektive unserer Kinder. JuNiki's Double Neck ist anders und: Kinder lieben sie..."

In einer gemeinsamen Aktion mit Radio TEDDY wurde die zum Patent angemeldete Trinkflasche JuNiki`s Double Neck Anfang des Jahres in den Markt eingeführt.

Die erste Variante wird aus dem besonders leichten, robusten und glasklaren Material Tritan der amerikanischen Firma Eastman hergestellt, natürlich BPA frei und für den Geschirrspüler geeignet. Eastman selbst steht hinter dem Produkt und hat die Trinkflasche JuNiki's Double Neck gerade erst auf der weltgrößten Haushaltswarenmesse IHHS in Chicago der Öffentlichkeit präsentiert.

Link zur Customer Story, die Eastman über JuNiki's Double Neck veröffentlicht hat: http://www.eastman.com/Literature_Center/S/SPGERMBS5967.pdf

Weitere Varianten der Trinkflasche aus vakuumisolierten Edelstahl sowie aus Borosilikatglas werden im Sommer 2018 vorgestellt. Lassen Sie sich überraschen...

