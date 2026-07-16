Dexcom Deutschland GmbH

Neue Maßstäbe bei der kontinuierlichen Zuckermessung speziell für Menschen mit Typ-2-Diabetes:

Neuer Sensor Dexcom Flex ab heute in Deutschland verfügbar

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Mainz (ots)

Dexcom gibt Markteinführung eines neuen Sensors zur kontinuierlichen Zuckermessung bekannt: Dexcom Flex.

Der Sensor wurde speziell für Menschen mit Typ-2-Diabetes entwickelt, die mit oder ohne Insulin behandelt werden (bei Lebensstilmodifikation, bei Einnahme von oralen Antidiabetika oder GLP-1-Medikamenten [1] oder Basalinsulintherapie). [*,1]

Dexcom Flex liefert Zuckerwerte in Echtzeit, personalisierte Einblicke und Rückmeldung (Biofeedback) zum eigenen Verhalten und unterstützt so im Alltag mit Diabetes Typ 2. [§]

Dexcom, Inc. (Nasdaq: DXCM), ein weltweit führender Anbieter von Systemen zur kontinuierlichen Glukosemessung (CGM) in Echtzeit, gibt bekannt, dass der neue Glukosesensor Dexcom Flex ab heute in Deutschland verfügbar ist. Das neue CGM-System wurde speziell für Erwachsene ab 18 Jahren [*,§] mit Typ-2-Diabetes entwickelt, die Basalinsulin, orale Antidiabetika oder GLP-1-Medikamente verwenden. So erweitert das Unternehmen den Zugang zur smarten Zuckermessung für eine größere Gruppe von Menschen mit Typ-2-Diabetes.

Mit dem neuen Dexcom Flex setzt das Unternehmen auf ein individuelles Diabetesmanagement, das die persönlichen Bedürfnisse von Menschen mit Diabetes Typ 2 in den Mittelpunkt stellt - statt auf Lösungen nach dem Prinzip "one-size-fits-all".

Was ist Dexcom Flex?

Dexcom Flex ist ein System zur kontinuierlichen Zuckermessung, das den Anwendern rund um die Uhr Zuckerwerte auf einem kompatiblen Smartphone [¶], einer Smartwatch [¶,#] oder einem Empfänger (optional) anzeigt, ohne dass routinemäßiges Fingerstechen [**] zur Zuckerkontrolle erforderlich ist.

Dexcom Flex bietet:

Überwachung der Zuckerwerte in Echtzeit mit optionaler Protokollierung von Mahlzeiten und Aktivitäten, entwickelt, um Menschen mit Diabetes Typ 2 Ärzten ein umfassendes Bild davon zu zeigen, wie sich Ernährung, Bewegung, tägliche Aktivitäten und langwirksames Insulin auf die Zuckerwerte auswirken. [**]

Optionale und individuell einstellbare Warnungen bei niedrigen Zuckerwerten, die dazu beitragen sollen, Unterzuckerungen [1] zu verhindern.

Funktionen wie personalisierte Einblicke in die Zuckerdaten, Erinnerungen und die Protokollierung von Mahlzeiten vereinfachen das Diabetesmanagement: Sie helfen Anwendern, Zusammenhänge zu erkennen und unterstützen so Änderungen in Bezug auf Ernährung und Lebensweise gezielt.

Dexcom Flex wurde entwickelt, um die wichtigsten Aspekte des Diabetesmanagements sichtbar zu machen und Menschen bei neuen Routinen im Alltag zu unterstützen - indem sie helfen ein besseres Verständnis dafür zu entwickeln, wie sich ihre Lebensweise auf ihre Zuckerwerte auswirkt.

"Die Entwicklung von Dexcom Flex spiegelt einen Wandel hin zu einer personalisierten Diabetesbegleitung wider", sagte Ian Hanson, Senior Vice President of Engineering bei Dexcom. "Wir sind fest davon überzeugt, dass eine individuelle Diabetesversorgung den Menschen dabei hilft, neue Gewohnheiten anzunehmen und Verhaltensänderungen vorzunehmen, die zu überzeugenden Ergebnissen führen. Dexcom Flex wurde entwickelt, um Menschen bereits in einer frühen Phase ihrer Erkrankung mit Typ-2-Diabetes zu unterstützen und ihnen eine unkomplizierte Erfahrung zu bieten, ohne dabei die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Dexcom-Technologie zu beeinträchtigen."

Warum ist das wichtig?

Typ-2-Diabetes ist ein großes und wachsendes globales Gesundheitsproblem, von dem weltweit Hunderte Millionen Menschen betroffen sind. [2]

Smarte Sensoren standen bislang vor allem Menschen zur Verfügung, die im Rahmen einer intensivierten Insulintherapie mehrmals täglich Insulin spritzen.

Deutschland gehört zu den europäischen Ländern, die den Einsatz digitaler Gesundheits-Tools in der Typ-2-Diabetes-Versorgung ausweiten. Die Einführung von Dexcom Flex soll Gesundheitsdienstleister und das Gesundheitssystem dabei unterstützen, mehr Menschen mit Diabetes den Zugang zu Glukosesensoren zu ermöglichen.

Langfristige Verbesserung der Gesundheit möglich: Zuckersensoren bei Typ-2-Diabetes

Studien zeigten, dass der Einsatz von CGM bei Menschen mit Typ-2-Diabetes dazu beitragen kann, diabetesbedingte Krankenhausaufenthalte zu verringern. [§§,¶¶,3,4] Der Einsatz eines Sensors wird bei Menschen mit Typ-2-Diabetes mit einer Verringerung langfristiger Komplikationen (z. B. der Wahrscheinlichkeit, eine Herz-Kreislauferkrankung zu bekommen [¶¶,##,***,5-7]) und einer längeren Lebenserwartung [¶¶,##,8-10] in Verbindung gebracht.

Menschen mit Typ-2-Diabetes berichteten, dass ihnen ein Sensor wie von Dexcom mehr Vertrauen in die eigene Behandlung gab. Sie konnten ein besseres Verständnis dafür entwickeln, wie sich ihre Lebensweise auf die Zuckerwerte auswirkt und insgesamt ihr Diabetesmanagement verbessern. [2-4]

Untersuchungen zeigten außerdem, dass Dexcom CGM-Systeme Menschen mit Typ-2-Diabetes, die Basalinsulin spritzen, dabei helfen können, ihren HbA1c-Wert (Langzeitblutzuckerwert) zu senken und die Zeit im Zielbereich (Time in Range [TIR]), die nur mit einem Sensor erfasst werden kann, zu verlängern. [¶¶, §§§,11] "Mit der Einführung von Dexcom Flex in Deutschland verfolgen wir weiter unser langfristiges Ziel der Erweiterung des Zugangs der Patienten zu CGM", sagte Alexander Fröhlich, Vice President und General Manager DACH bei Dexcom. "Da Individualisierung in der Typ-2-Diabetes-Versorgung immer wichtiger wird, ermöglicht Dexcom Flex diesen Ansatz bei der Zuckermessung. Durch die frühzeitige Unterstützung von Menschen mit Typ-2-Diabetes, bevor sie eine intensivierte Insulintherapie benötigen, könnte Dexcom Flex dazu beitragen, Langzeit-Gesundheitsparameter zu verbessern und diabetesbedingte Komplikationen deutlich zu verringern."

Mehr erfahren & bestellen:

Dexcom Flex wurde für Menschen mit Typ-2-Diabetes entwickelt, die Basalinsulin oder insulinfreie Medikamente erhalten. [*]

Weitere Informationen zum neuen Dexcom Flex gibt es unter: https://www.dexcom.com/de-DE/dexcom-flex

Menschen mit Typ-2-Diabetes können den Sensor online im Webshop von Dexcom bestellen: https://www.dexcom.com/de-DE/webshop-home

Über Dexcom, Inc.

Dexcom, Inc. ermöglicht es Menschen, ihren Diabetes durch innovative Systeme zur kontinuierlichen Glukosemessung in Echtzeit (CGM) in den Griff zu bekommen. Das 1999 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in San Diego, Kalifornien, hat sich zu einem weltweiten Anbieter von Technologien für die Diabetesversorgung entwickelt. Durch das Eingehen auf die Bedürfnisse von Anwendern, Betreuern und Anbietern ist Dexcom bestrebt, das Diabetesmanagement weltweit zu vereinfachen und zu verbessern. CGM-Systeme sind Medizinprodukte, die den Gewebezuckerspiegel der Patienten (einschließlich der Veränderungsrate und der Richtung) tagsüber und nachts anzeigen können. Dexcom CGM reduziert einen Teil des Rätselratens, das mit der Entscheidung über die Diabetesbehandlung einhergeht, und bietet unseren Nutzern mehr innere Ruhe.

Referenzen

* Erwachsene mit Typ-2-Diabetes (T2D), die keine intensivierte Insulintherapie (IIT) erhalten.

§ Dexcom Flex ist speziell auf die Bedürfnisse von Erwachsenen zugeschnitten, die Basalinsulin anwenden, und bietet Funktionen, die das Diabetesmanagement vereinfachen, wie zum Beispiel personalisierte Einblicke und Erinnerungen.

¶ Kompatible Geräte separat erhältlich. Eine Liste kompatibler Geräte ist zu finden unter dexcom.com/compatibility.

# Die gleichzeitige Nutzung eines kompatiblen Smartphones ist erforderlich, um Messwerte auf einer kompatiblen Smartwatch zu empfangen.

** Wenn die Messwerte nicht den Symptomen oder Erwartungen entsprechen, muss ein Blutzuckermessgerät verwendet werden, um Behandlungsentscheidungen zum Diabetes zu treffen.

§§ Auf der Grundlage einer retrospektiven Analyse von Abrechnungsdaten aus der Optum Research Database für Patienten mit Typ-2-Diabetes in den USA.

¶¶ Die Ergebnisse wurden mit einem Dexcom CGM-System einer früheren Generation ermittelt und lassen sich angesichts der vergleichbaren Leistung und Benutzerfreundlichkeit auf Dexcom Flex übertragen.

## Im Vergleich zur Blutzucker-Selbstkontrolle (SMBG).

*** Das kardiovaskuläre Risiko bezieht sich auf das 10-Jahres-Risiko für atherosklerotische kardiovaskuläre Erkrankungen (ASCVD). Auf https://tools.acc.org/ascvd-risk-estimator-plus/#!/calculate/estimate/ kannst du auf den "ASCVD Risk Estimator Plus" des American College of Cardiology zugreifen.

§§§ Ergebnisse im Vergleich zum Ausgangswert nach 8 Monaten CGM-Nutzung.

1 Dexcom Flex Benutzerhandbuch, 2025. | 2 International Diabetes Federation: Diabetes Atlas - 11th Edition 2025. 2025. 1-130.| 3 Norman GJ, et al. J Manag Care Spec Pharm. 2025;31(1):15-24.| 4 Garg SK, et al. Diabetes Obes Metab. 2024;26(11):5202-5210| 5 Reed J, et al. Diabetes Obes Metab. 2024;26(7):2881-2889.| 6 Liu BCL, et al. Diabetes 2025;74(Suppl_1):202.| 7 Reaven PD, et al. Diabetes Technol Ther. 2025:10.1089/dia.2025.0227.| 8 Crawford MA et al. Diabetes. 2023;72(S1):63-LB.| 9 Crawford MA, et al. Diabetes Technol Ther. 2025;27(S2):e193.| 10 Crawford M. et al. Diabetes Technol Ther. 2024;26(S2):A223.| 11 Martens T, et al. JAMA. 2021;325(22):2262-2272.

MAT-14449/MAT-11876

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