Die Haushalts- und Finanzpolitik der Ampel

Podiumsgespräch mit Ulrike Herrmann und Rudolf Hickel

Die Konjunktur schwächelt, die Wirtschaft hat an vielen Stellen enorme Investitionsbedarfe, doch der Bundesfinanzminister schwört seine Kabinettskollegen weiter auf Sparkurs ein. Rund 25 Milliarden Euro sollen für den Haushalt im nächsten Jahr fehlen. Da die FDP weiterhin an der Schuldenbremse festhält, stehen der Ampelkoalition neue Konflikte in Haus.

Welche Auswirkungen hat der Sparkurs der Ampel? Welche politischen Folgen hat der Kurs der Ampel? Welche Alternativen gäbe es? Darüber sprechen die Autorin und taz-Wirtschaftskorrespondentin Ulrike Herrmann und der Ökonomieprofessor Rudolf Hickel auf einer Veranstaltung der Rosa-Luxemburg-Stiftung mit dem Titel: "Zugespitzte Polarisierung - die Haushalts- und Finanzpolitik der Ampel".

Die Veranstaltung findet statt:

Donnerstag, 21. März 2024, 19 bis 21 Uhr (Einlass: 18.30 Uhr, Eintritt: frei),

Rosa-Luxemburg-Stiftung, Straße der Pariser Kommune 8A, 10243 Berlin

Es wird ein Livestream angeboten.

Sie sind herzlich eingeladen! Über einen Terminhinweis würden wir uns freuen.

