Neue Pflegeserie für Babys und Kinder bei dm, Müller, real & Globus

Parfümfreie und vegane Pflegeprodukte von PAEDIPROTECT

Schon bei ihren bekannten Sonnenschutzprodukten (Meeres-, Gebirgs-, Alpin-, und Wind - und Wettercreme) legt die Paedi Protect AG größten Wert darauf, dass sie für sensible und empfindliche Haut geeignet sind. Sie enthalten keine Inhaltsstoffe, die dafür bekannt sind, ein Allergiepotential zu bergen.

Die Paedi Protect AG präsentiert ihre neue Pflegelinie. Gesichtspflege, Pflegelotion, Pflegeöl, Pflegebad und 2in1 Shampoo & Waschlotion sind vegan zertifiziert, parfümfrei und ohne Mikroplastikpartikel. Die innovativen Rezepturen sind frei von Mineralölen, Parabenen, PEG-Emulgatoren, Farb- und Konservierungsstoffen.

Der wissenschaftliche Vorstand Dr. Dr. Gerald Rehor erklärt: "Zarte Babyhaut braucht besondere Sorgfalt, denn Schutzmechanismen, wie Fettgewebe oder Schweißdrüsen sind bei den Kleinen noch nicht vollständig ausgereift. Daher tendiert die Haut von Kleinkindern stark zur Trockenheit und bedarf ganz spezieller Reinigung und Pflege."

Die Pflegeprodukte haben dank hochwertiger Pflanzenextrakte und -öle eine perfekt pflegende und hautberuhigende Wirkung. Das tut Babys so richtig gut - vom Gesicht bis zu den Füßchen.

Die vegane PAEDIPROTECT Pflegeserie ist neu im Babypflegeregal bei dm, Müller, Globus und real erhältlich. Mehr Informationen zu der Paedi Protect AG und ihren Produkten sind unter www.paediprotect.de oder www.ppcreme.de zu finden.

Die Paedi Protect AG wurde im Juli 2013 gegründet und ist im Geschäftsfeld der Hautpflege für Kinder und Erwachsene tätig. Bei der Entwicklung aller Produkte legt Paedi Protect größten Wert darauf, dass sie für sensible und empfindliche Haut geeignet sind. So wird auf Inhaltsstoffe verzichtet, die dafür bekannt sind ein Allergierisiko zu bergen.

Die Wind & Wettercreme für Babys und Kinder, mit LSF 15, wurde in 2014 in den Markt eingeführt und ist bis heute die einzige Creme ihrer Art mit einem nachgewiesenen Lichtschutzfaktor.

In 2017 wurden die Meeressonnencreme LSF 50+ und die Gebirgssonncreme LSF 50+ am Markt platziert. Das Alleinstellungsmerkmal dieser Cremes liegt im speziellen Anwendungsgebiet. So ist die Meeressonnencreme der perfekte Begleiter für Urlaube am Meer und allen Freizeitaktivitäten am und im Wasser. Die Gebirgssonnencreme schützt vor der UV-Strahlung beim Aufenthalt in höheren Gebirgslagen.

